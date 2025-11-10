Curro Rivelott: "Hay que salir con más intensidad a los partidos"

Curro Rivelott pasó por la sala de prensa de Chapín para analizar el empate del Xerez DFC frente al Almería B, un punto insuficiente para que el equipo saliera de los puestos de descenso. Admitió que los azulinos no estuvieron bien en el primer tramo de partido y que luego faltó más mordiente en ataque, reconociendo que fue muy difícil hincarle el diente a un rival que defendió en bloque bajo sin dejar espacios. En lo personal, el centrocampista no está contando con demasiados minutos y quiere revertir esa situación, mientras que piensa ya en el partido del próximo domingo contra el Melilla, un rival que contra todo pronóstico ocupa plaza de descenso.

El mediocentro comenzaba dando su opinión sobre el encuentro contra el Almería B. "Sí que es verdad que hemos dominado, pero salimos poco intensos en los primeros 15 minutos y esta es una categoría en la que todo está muy apretado y ya hemos ido un poco cuesta arriba. Después creo que hemos hecho muchas cosas bien, estamos en ese momento de coger conceptos, de seguir mejorando y hay que seguir por ese camino".

¿Paso atrás?

¿Fue el empate ante un rival en descenso un pequeño paso atrás? "En casa tenemos que hacernos fuertes. Desde que estoy en este club, siempre hemos sido muy fuertes en casa. No creo que haya que hablar de que se haya dado un paso atrás, simplemente aprender de los errores que hemos cometido y corregirlos en el futuro. Los resultados a lo mejor no se están dando como queremos, pero el día a día yo creo que está siendo bueno, hay que apretar un poquito más desde luego".

El Almería B se plantó en Chapín con entrenador nuevo y con ganas de revertir la mala racha de ocho derrotas en las primeras nueve jornadas. Salmerón no se estrenó con victoria, pero sumaba un punto ante un equipo que la semana anterior se encontraba en tesitura parecida tras la destitución de Antonio Fernández y la llegada de Diego Caro. Rivelott apuntaba al respecto que "cuando viene un entrenador nuevo, los futbolistas se reactivan, todos quieren participar y nos hemos encontrado un rival que se notaba esa frescura de ese entrenador. Nosotros también tenemos que aprovechar que estamos en esa situación de tener entrenador nuevo, nuevas dinámicas en los entrenamientos, nuevos conceptos, que creo que sí que se están viendo reflejadas y, sobre todo, apretar más".

Llegaba el Almería B y quien más quien menos contaba con otros tres puntos que habrían sacado al equipo del descenso. "La competición está muy reñida, cualquiera te puede hacer daño y se está viendo reflejado. Nosotros tenemos que seguir en la dinámica de trabajo que llevamos, estamos afianzando bien los conceptos del nuevo entrenador y hay que seguir trabajando. Tenemos que entrar a los partidos pues intentando meter más intensidad sobre todo aquí en casa".

Y es que el diagnóstico del partido frente al filial almeriense lo tiene claro: "Ellos se han replegado muy bien, han hecho un trabajo defensivo muy bueno y ante un bloque tan bajo es siempre complicado atacar y encontrar esos últimos espacios. Nos ha faltado en ese último tercio estar un poquito más acertados, ser un poquito a lo mejor más incisivos, buscar algún tiro lejano, no sé, poblar un poquito más el área. Es mucho más difícil atacar en veinte metros a once tíos ahí metidos que en cincuenta, donde hay más espacio. Un poco sí que frustra, pero tenemos que aprender de este partido, no ponernos nerviosos, tener el balón, llevarlo de lado a lado de una forma rápida para intentar abrir los huecos, intentar buscar los espacios y sobre todo no desesperarnos, porque aquí en Chapin los partidos siempre se les hace largo para los rivales".

Poco protagonismo

Curro Rivelott regresaba al club varias temporadas después de su marcha más curtido, con más experiencia y llamado a ser de los importantes, pero tras las diez primeras jornadas sólo ha sido titular en dos encuentros. Al respecto, señala que "a todos los jugadores nos gusta participar y desde el inicio, ahora mismo están jugando otros compañeros por delante de mí, yo intento aportar mi granito de arena en los minutos que he salido y después en el banquillo animando. Aquí me han enseñado a estar centrado en el día a día, a trabajar al máximo, a dar todo lo que tengo y a intentar aprovechar cuando tenga alguna ocasión de salir de inicio o cuando tenga un poco más de minutos, a lo mejor un poco más de continuidad".

Un Melilla en descenso

El Xerez DFC se medirá el próximo domingo a la UD Melilla en el Álvarez Claro, un equipo que contra todo pronóstico ocupa puestos de descenso. Rivelott comenta que "me repito mucho, pero es así, esta liga está muy igualada y hay que respetar a todos los rivales. Tenemos que ir con humildad, ir centrados en nuestro trabajo, en lo que depende de nosotros mismos, intentar dar el máximo, analizar del rival, tenerlo lo más controlado posible, pero yo creo que debemos enfocarnos en nuestra semana, en nuestro trabajo, en nuestros conceptos. El Almería B había perdido siete jornadas seguidas y mira, ha sacado un empate aquí. Así que yo creo que sobre todo tenemos que centrarnos en nosotros, en ir a ganar, en intentar sacar la victoria allí con nuestras armas, neutralizar las de ellos, pero sobre todo creo que la energía hay que enfocarle en nosotros mismos, en nuestro trabajo y en lo que podemos mejorar".