Diego Caro: "El UCAM no perdona si no estás a su mismo nivel competitivo"

Diego Caro tiene claro que si su equipo comete los mismos errores que en Yecla en el inicio del partido contra el UCAM se encontrarán con muchos problemas para superar a un rival que "no te perdona" y que cuenta con algunos de los futbolistas "con más calidad técnica" del Grupo 4 de Segunda RFEF. El técnico del Xerez DFC pide el apoyo de la afición, ve el césped algo mejor que hace dos semanas aunque teme que las lluvias vuelvan a empeorarlo y sostiene que si su equipo es capaz de competir como sabe tendrá posibilidades de derrotar al segundo clasificado y bestia negra de los azulinos.

Adamuz

El preparador cordobés comenzó la rueda de prensa previa al encuentro del domingo mandando un mensaje de ánimo "en nombre de todo el Xerez Deportivo" a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, así como a los heridos y entrando en faena, apuntaba que la semana se ha empleado en hablar y corregir "los errores que cometimos en Yecla, sobre todo los primeros minutos que nos lastraron durante el resto del partido. Que no vuelva a pasar, también sabedores de que era un rival complicado, en un campo complicado, en un escenario que sabíamos que no iba a ser fácil . Encajamos una dolorosa derrota y hay que pasar página rápido como siempre digo y centrarnos en el próximo rival que bastante tenemos con la dificultad que nos va a plantear el domingo".

Concentración

Analizando más en frío el inicio de partido en Yecla y las posibles causas, Caro señalaba que "no nos encontramos ni a nivel defensivo, donde concedimos varias ocasiones manifiestas de gol, ni tampoco a nivel ofensivo. Cuando no sales con el nivel competitivo que requiere la competición pues te llevan por delante. Ellos salieron enchufados y nosotros no y no hay más", apuntaba.

El césped, algo mejor que semanas atrás.

"Esto -continuó- yo lo comparo muchas veces con un juego de ajedrez donde el rival mueve fichas y tú también tienes que mover fichas. Si no eres capaz de sobrepasar a ese rival y el rival te golpea, en esta categoría, como he dicho anteriormente, es muy difícil ganar partido cuando el rival compite más que tú. Si igualas ese nivel competitivo de intensidad, de ritmo, al final vas creciendo en el partido, nuestro equipo tiene fútbol para poder doblegar a los rivales. Si esos primeros minutos o cualquier minuto del partido no eres capaz de competir, pues evidentemente te va a costar mucho más".

Rival fortísimo

El entrenador azulino avisa de que el UCAM es "un buen rival, con jugadores técnicamente muy buenos, quizás los mejores de la categoría a nivel técnico y que no te perdona. No podemos conceder facilidades que estamos concediendo. También tenemos que intentar evitar eso, estar más concentrados en ese tipo de acciones a balón parado y el domingo no podemos conceder nada porque este equipo a nivel técnico es muy bueno y cualquier concesión que le hagas te va a penalizar. Tenemos que volver a nuestro nivel defensivo, donde conseguimos tener cuatro porterías a cero de ocho".

De este modo, se muestra "convencido que el equipo va a dar su mejor nivel el domingo. El resultado no lo sé, pero de que vamos a competir al mejor de nuestro nivel no tengo ninguna duda. Y bueno, la afición evidentemente tiene que estar con nosotros. Posiblemente sea un domingo de lluvia, que no sea muy... Pero nosotros necesitamos nuestra gente porque todos unidos y todos juntos y todos remando hacia la misma dirección creo que vamos a ir mejor.

Césped

Y en cuanto al césped, reconoce que "va mejorando, pero esto no quiere decir que esté bien, evidentemente. Algo mejora, pero muy lentamente, por desgracia. Y bueno, si el domingo... Ya no solo el domingo, sino durante toda la semana ha estado lloviendo. El domingo se prevé que también haya lluvia... A ver cómo aguanta el terreno de juego. Es verdad que yo siempre digo que es para los dos equipos, pero si nosotros queremos ganar el partido nos puede perjudicar".