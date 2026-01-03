Diego Caro: "Nuestro debe ha sido la falta de intensidad en la primera parte, defendimos muy mal"

Diego Caro achacó a la falta de intensidad en la primera parte la derrota de su equipo en el derbi contra el Xerez CD, sostuvo que sus jugadores tuvieron el control en la segunda mitad y lamentó la ocasión fallada en los minutos finales que hubiera supuesto el empate. Además, apuntó que "le debemos una a nuestra afición" y añadió que su balance de la primera vuelta "lo firmaba ahora mismo: nueve partidos, cuatro triunfos, cuatro empates y uno perdido. Los equipos buenos son los que se levantan cuando pierden".

Pregunta.Diego, una valoración del partido.

Respuesta.El partido ha sido un calco de lo que hablamos en la rueda de prensa de la previa. Se sabía que el que se adelantara en el marcador iba a tener mucho ganado. Al final, defender el resultado es más fácil que darle la vuelta. También lo comentamos que es un equipo que cuando se pone por delante no es fácil atacarle y bueno, al final nos llega la primera derrota después de nueve partidos. Levantarse y seguir.

P.¿Qué le ha pasado al equipo, sobre todo en la primera parte?

R.Nuestro debe ha sido la falta de intensidad. A nosotros en los ocho partidos anteriores nos han llegado una vez, dos veces. Hoy en la primera parte nos han hecho tres o cuatro ocasiones muy claras de gol y eso es porque nos ha faltado intensidad defensiva. Si nosotros la intensidad defensiva la mantenemos como lo hemos hecho en los partidos anteriores, yo creo que no hubieran hecho ni el gol. Es verdad que vienen una acción a balón parado, una pérdida de marca, pero independientemente de esa acción es que no hemos defendido bien. En la primera parte no hemos defendido bien. Hemos estado mal. En la segunda ajustamos, no hemos tenido cinco ocasiones claras de gol, pero creo que hemos tenido una para empujarla que podía haber sido el empate.

P.¿Le ha influido al equipo el hecho de ser un derbi?

R.Son tres puntos. Evidentemente, a nivel social sí que estamos en deuda con nuestra afición. El equipo en la primera parte, como he dicho anteriormente, no ha estado bien y considero que estamos en deuda y que le debemos una a la afición, que se la vamos a devolver, no tengo ninguna duda, porque este equipo lo ha demostrado en anteriores partidos la capacidad que tiene de competir, de hacer las cosas bien y de ganar partidos. También se lo he comentado a ellos en el vestuario y considero que los equipos buenos no son los que nunca pierden, en este juego se pierde. Los equipos buenos son los que cuando pierden se levantan rápido y son capaces de ganar. Creo que nos levantaremos rápido

P.Después de marcar en todas las jornadas, ahora dos seguidas sin ver puerta.

R.Hemos tenido situaciones, no muchísimas, evidentemente no hemos tenido 20 ocasiones, pero hemos tenido situaciones donde hemos podido convertir algún gol en un partido donde no hemos estado muy fluidos. El equipo venía de una dinámica de hacer gol todos los domingos. Igual que no perder es muy difícil hacer gol todos los domingos. Es muy difícil estar ocho semanas sin perder, creo que no sé, muy pocos equipos lo han hecho en esta categoría, en este grupo, lo hemos conseguido nosotros, vamos a ver si somos capaces de estar otras tantas o más en el futuro, para eso vamos a trabajar.

P.Acabada la primera vuelta, ¿qué balance haces?

R.El balance mío lo firmaba ahora mismo, es decir, ocho partidos sin perder, cuatro ganados, cuatro empatados, uno perdido, creo que es una puntuación notable para estar en puestos de pelear cosas y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando, el equipo está bien, el grupo está bien, ellos creen en ellos mismos, hoy no hemos estado al nivel que deberíamos, esto es fútbol y no siempre se está como uno quiere ni como uno desea, pero en líneas generales también sabemos que es una competición súper igualada.