Diego Caro: "Vamos a Yecla con la ilusión de hacerles gol y de traernos los tres puntos"

Diego Caro, técnico del Xerez DFC, se muestra ilusionado ante el reto que tiene su equipo por delante de ser el segundo que sea capaz de marcar y ganar en La Constitución de Yecla. Y es que los murcianos sólo han perdido un partido en su campo y fue contra el Xerez CD (1-3) en el único encuentro en el que han recibido goles. Por este motivo, el preparador azulino se muestra confiado en hacer un buen partido en tierras murcianas y dar un zarpazo que coloque a su equipo como aspirante al play-off de ascenso.

"Creo que son siete partidos sin encajar gol. Un equipo que, con dos entrenadores diferentes, ha mantenido la misma línea de no encajar gol, de sacar puntos en su casa, salvo un partido que ha perdido. Eso te quiere decir que es un rival súper complicado, que defensivamente trabaja muy bien y que tiene la capacidad de, si se pone por delante, cerrar los partidos", reflejaba Caro. "Además es un campo que no es demasiado ancho, que rápidamente se transita de área a área, donde el balón parado cobra mucha importancia. Con esas dificultades que ya conocemos y ya sabemos, hemos trabajado durante la semana y vamos con esa motivación y esa ilusión de intentar romper esa buena racha que llevan ellos de siete partidos sin encajar gol. Vamos a ver si somos capaces de hacerle gol, y no solo de hacerle gol, sino de traernos los tres puntos que para nosotros son súper importantes. Lo sabe el grupo, lo sabemos todos y vamos con esa idea".

Objetivo

El Xerez DFC está a dos puntos de descenso y a tres del play-off. ¿Hacia dónde se mira? "Los jugadores me transmiten eso, que son ambiciosos y que quieren más. Aquí el tema en esta competición es que no puedes mirar más allá del Yeclano porque ganas un partido y se tiran las campanas al vuelo y el siguiente partido te han pegado un golpe y estás en la lona. Por eso yo recalco tanto y soy tan insistente en normalizarlo todo, en tener tranquilidad; vendrá una derrota y la tendremos que normalizar y trabajar para que no vuelva a suceder. Vendrá una victoria y tendremos que hacer lo mismo".

"Ni en las victorias hemos conseguido nada, ni en las derrotas hemos perdido absolutamente todo. Esa normalidad, ese partido a partido que sabemos que es un tópico, creo que es lo que nos va a dar el poder estar estables, el poder competir bien todos los partidos independientemente del rival y es lo que nos va a dar conseguir cosas a medio plazo, cuanto menos. Pero no me fijo en eso, me fijo en el corto, en el corto plazo que es el Yeclano, hacer las cosas bien, trabajar bien, hemos preparado bien la semana, el equipo va con muchísima ganas, con muchísima ilusión e intentar traer los tres puntos".