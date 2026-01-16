Diego Caro analiza los dos últimos refuerzos del Xerez DFC

Diego Caro ha analizado en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Yeclano el mercado de invierno y en concreto las dos llegadas que se han producido esta semana, Álvaro Barrero y Berto González, y qué pueden dar de sí en el Xerez DFC. El primero procede del Extremadura, donde jugó las tres primeras jornadas y posteriormente tuvo una lesión que le ha impedido volver a pisar el verde, mientras que el mediapunta ha militado hasta ahora en el Numancia soriano. Además, Caro se ha referido a la posibilidad de firmar a un delantero de características diferentes a las de Dieste y ha señalado que el mercado está "complicado porque es una posición que está súper cotizada".

En referencia a los dos nuevos jugadores de ataque que tiene para su plantel, Caro explicaba que "son dos jugadores ofensivos, Berto González es un jugador que es más mediapunta, que te puede jugar por derecha o por izquierda y también te puede jugar detrás del punta, con mucha calidad, buen último pase, buen disparo, zurdo... Y Álvaro Barrero es un jugador que te puede hacer más de punta. Es verdad que no es un jugador delantero referencia, pero para como nosotros jugamos, descolgar al punta y entrar en los espacios creo que se adapta francamente bien. También te puede hacer la media punta y jugar cerquita del delantero, jugar también por fuera. Son dos jugadores muy polivalentes y versátiles en el juego. Vienen a sumar, a ayudar. Lo hemos dicho siempre que si venía algún jugador, sería para ello, para ayudarnos, para sumar, para estar con el equipo. Esperemos que se adapten bien y rápido y puedan participar pronto".

Barrero no ha tenido apenas participación en la primera vuelta y el técnico azulino reconoce que "llega un poquito más justo. Es verdad que tuvo una lesión, parece ser que tardaron en detectársela un poco más de la cuenta y se fue alargando. Viene totalmente recuperado, con el alta médica y sin ningún tipo de problema. Pero hay que tener un poquito más de precaución. Trae una inactividad e iremos introduciéndolo poquito a poco. Ha participado ya en parte con el grupo y creo que no va a tener ningún tipo de problema para entrar ya prácticamente la semana que viene con normalidad. Y Berto viene sin ningún tipo de problema. Había participado no en el último partido, pero sí en anteriores, en su anterior club".

Se han marchado Perales -la portería está cubierta con Bloch y Oier Arribas- y Emaná. Cuestionado el técnico por si la baja del punta se va a suplir con otro delantero de características distintas a las de Dieste, apuntaba que "tenemos a Álvaro Barrero, que ya digo que ha jugado muchos partidos de delantero y para como nosotros jugamos, para nuestro modelo de juego, creo que es un delantero ideal. Y luego un poco, a ver, el mercado no está cerrado, evidentemente y Bello sigue trabajando en ello, pero no es fácil. El mercado en sí es complicado. Y la posición de delantero aún más, porque es una posición que está súper cotizada. ¿Esto quiere decir que no vayamos a coger algo más? No, esto quiere decir que es muy complicado y que es difícil. Pero estamos en el mercado, estamos viendo los movimientos que hay. Y hasta que no se cierre, pues evidentemente vamos a estar pendientes".