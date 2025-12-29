Diego Iglesias, listo para el duelo contra el Xerez CD

La plantilla del Xerez DFC ha regresado este lunes a los entrenamientos para comenzar a preparar el derbi frente al Xerez CD de este sábado 3 de enero en Chapín (19 horas). Los de Diego Caro, que acumulan ocho jornadas sin perder, las mismas que lleva el técnico cordobés en el banquillo azulino, se han entrenado en el Anexo Pepe Ravelo con la ausencia de Ekerette Udom. El central está de vacaciones en Nigeria y con permiso del club para llegar unos días más tarde. De este modo, el defensa tiene previsto incorporarse al trabajo con sus compañeros este miércoles día 31, por lo que se perderá en total tres entrenos desde la vuelta del equipo tras los días de vacaciones que otorgó el entrenador xerecista.

Quien ya entrena al mismo ritmo que el resto de compañeros es Diego Iglesias. El extremo derecho se ha perdido los últimos tres partidos debido a una lesión de isquios que sufrió en los últimos minutos del encuentro contra el Estepona, donde los azulinos lograban la primera victoria de la temporada a domicilio. Iglesias ha ido ganando protagonismo con el paso de las jornadas en esta primera vuelta hasta caer lesionado. Autor de dos goles esta campaña, frente al Yeclano Deportivo y el del empate contra el Almería B, ha sido titular en 7 partidos y actuando en un total de 12, perdiéndose los 3 últimos y el de la segunda jornada.

La pasada temporada en el Lleida anotó tres tantos y la anterior cinco en las filas del Cartagena B. En el Xerez DFC fue titular en cuatro de las primeras seis jornadas, luego perdió protagonismo, partió desde la suplencia en los dos primeros encuentros con Diego Caro, que finalmente le daba la titularidad en Melilla tras ser de los más destacados en el encuentro ante el Almería B, revolucionando el partido desde su entrada y haciendo el 1-1 con un golazo desde fuera del área. Jugó completos los duelos del Álvarez Claro y en Chapín frente al Puente Genil, cayendo lesionado en Estepona, donde fue sustituido en el 72' por Fran Viñuela.