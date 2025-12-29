Así está el césped de Chapín a cinco días del derbi entre Xerez CD y Xerez DFC

Cinco días quedan para el derbi del próximo sábado 3 de enero que medirá en Chapín al Xerez CD y al Xerez DFC con el césped del Municipal como principal preocupación. Ni XCD ni XDFC van a poder pisar el campo antes del encuentro -el que actúa como local, en este caso el equipo de Diego Galiano, tiene derecho a entrenar un día en Chapín- debido a que se encuentra de resiembra y, de hecho, ya hace bastantes semanas que el campo sólo se utiliza para los días de partido.

Con el paso de las semanas, el césped ha ido francamente a peor y tampoco ayudó a conservar su estado los partidos internacionales de selecciones femeninas absolutas que acogió la instalación los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, a razón de dos partidos en cada fecha.

A todo esto, se le une la casuística de que esta temporada no se ha llevado a cabo la resiembra como en años anteriores, con un parón de entre cuatro y cinco semanas marchándose los equipos al Pedro Garrido, ya que el campo de la avenida Blas Infante, donde entrena habitualmente el Xerez CD, también se encuentra en malas condiciones. De hecho, el equipo de Galiano sólo está realizando en la antigua Juventud la parte física, mientras que los entrenamientos tácticos y con balón se están llevando a cabo en Picadueñas, terreno de césped artificial.

Así estaba Chapín en el Xerez DFC-Lorca.

De este modo, a cinco días del choque entre los dos 'xereces', Chapín muestra un estado que ha mejorado con respecto al último partido que se disputó allí hace algo más de una semana entre el Xerez DFC y el Lorca Deportiva, encuentro que acabó con empate sin goles, disputado bajo una lluvia que no paró en todo el partido y que terminó convirtiendo el campo en un barrizal.

Con el tratamiento de los últimos días, Chapín presenta una mejor cara, aunque el campo necesitaría más tiempo, al menos un par de semanas más, para estar en unas condiciones más acordes. No hay tiempo para eso y en el Xerez CD están buscando alternativas para esta semana y las próximas. Las dos más plausibles son el Antonio Gallardo de Arcos, cuyo césped es una auténtica alfombra, y Costa Ballena, hasta donde se ha desplazado este lunes el cuerpo técnico para calibrar el estado del campo como opción para martes y miércoles.