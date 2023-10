La directiva del Xerez DFC apuesta por un relevo cuanto antes

La actual junta directiva del Xerez DFC da un paso al lado de forma definitiva y tiene claro que no se presentará a las elecciones que se convocarán en la próxima asamblea general extraordinaria el 12 de noviembre. Los acontecimientos se han precipitado y los mandatarios no están por la labor de seguir en las actuales condiciones. Hay aficionados que han traspasado los límites con los insultos y las acusaciones y prefieren dar un paso al lado para que la entidad tenga nuevos dirigentes porque "es lo que nos piden". Los socios serán los que marcarán la fecha y decidirán si las quieren ya o más adelante.

Las mayores críticas se las ha llevado Jesús Viloita, presidente azulino, y en LaTertulia de la radio oficial del club, ha detallado: "No nos aferramos a ningún cargo, lo más fácil hubiese sido para nosotros marcharnos cuanto dimitió Ignacio de la Calle, pero nuestro compromiso por y para el Xerez DFC, aunque muchos no lo entiendan, era lo más importante, nuestra intención era la de ayudar a nuestro club para que llevarlo lo más alto posible y desvivirnos por él. Entendíamos que era un ejercicio de responsabilidad continuar y ahora, lo que nos pidió el cuerpo el propio domingo después de muchos días aguantando directiva vete ya, Viloita dimisión, era dar un paso al lado".

"Si tanta gente lo dice o un grupo lo está diciendo, hay democracia y nos podemos ir, pero también somos humanos y no tenemos la necesidad de aguantar insultos y mucho menos las difamaciones que nos están llegando. Cuando acabó el partido en Coria, me insultaron, represento al club y me tengo que comportar, pero esa situación igual me coge en otro momento y la situación hubiese sido distinta. También tengo que comentar que todos los insultos y las difamaciones las he puesto en manos de los juristas para que la justicia diga si pueden tener consecuencias. Una cosa es que te digan no estoy contento con tu gestión y otra que yo me lo estoy llevando, que nos queremos cargar al club o que la ciudad deportiva la quiero construir con mi empresa... Y los insultos es que no puedo ni reproducirlos aquí porque son fuertes y no estamos dispuestos ninguno a soportarlos", explica.

Los directivos tienen meditado los pasos a seguir: "Entre los 4.300 socios que tenemos hay gente muy preparada y muy muy xerecista y estamos deseando que todos den el paso adelante. Pueden venir cuando quieran al club, pueden ver las cuentas, pueden ver cómo está todo organizado, los contratos, todo... Y si pueden venir hoy, mejor que mañana. En cuanto quieran venir a hacerse cargo del club, sin problemas, lo que no queremos es que venga una gestora o una junta directiva para estar cinco o seis meses, queremos un proyecto serio, con xerecistas que estén dispuestos a perder su tiempo y dedicarle muchas horas al Xerez, como hemos hecho nosotros, como hizo la directiva anterior y como ha hizo la que fundó el club. Queremos un proyecto serio, para tres o cuatro años y nosotros les ayudaremos en todo lo que necesiten. Insisto, ahí están las cuentas, los contratos y la forma de proceder del club en el día a día".

Y es que Viloita, como xerecista, lo único que quiere es que "el club crezca y le vaya bien. Que deportivamente, nosotros hemos fallado, pues sí; que hemos descendido, sí; que llevamos cinco puntos de quince, también, pero estamos en la jornada cinco. Nos hemos equivocado, pero lo hemos intentado hacer lo mejor posible por el bien del club y las cosas no están saliendo. Hay cosas que también hemos hecho bien, pero en lo deportivo el descenso nos ha lastrado mucho y el equipo tampoco está funcionando ahora. De todos modos, sinceramente creo que somos superiores a los cinco equipos a los que nos hemos enfrentado y que deberíamos tener más puntos, pero tenemos cinco".

Pese a la situación, el presidente es optimista de cara a la presentación de candidaturas. "Soy superoptimista porque veo a mucha gente capacitada y mucha gente que me ha dicho que era bueno que nos fuésemos y supongo que eso es porque quiere entrar. Ya lo he comentado antes, seguro que entre los 4.300 hay gente dispuesta a trabajar por y para el Xerez. Nuestra intención es que los propios socios sean los que decidan cuándo debemos convocar las elecciones, si las quieren ya o al final de temporada, estamos abiertos a lo que ellos decidan".

Y si no se presenta nadie, insiste en su adiós. "Nosotros no vamos a seguir. Los socios nos han dicho que quieren que nos vayamos. Lo único que vamos a esperar es a poner la fecha y cuanto antes haya otra candidatura y gente dispuesta, mejor. Si antes de que se celebre la asamblea hay un grupo de socios que quieren dar el paso, pues que nos lo digan, nos reunimos y automáticamente convocamos las elecciones. Lo importante es que vengan con ganas, que vengan con un proyecto y que sean capaces de darle la vuelta a esto".

La directiva mantuvo un encuentro con Edu Espada, director deportivo xerecista, en la reunión de la junta para conocer su punto de vista sobre la situación y en ese sentido, el presidente subrayó: "Tiene máxima autoridad y se ha encargado de todo a nivel deportivo. Le hemos llamado para preguntarle en qué estamos fallando bajo su punto de vista y que por qué tenemos cinco puntos de quince. Le dijimos que no estamos de acuerdo ni con el juego ni con los resultados, que había que poner remedio. Es algo interno, pero nos ha comentado que está tratando algunos temas con los técnicos y con los jugadores para revertir la situación. No tenemos plantilla para haber sumado tan pocos puntos, hay jugadores con contratos importantes que debían ser determinantes. Hay dinero para fichajes, aunque estamos en economía de guerra, Edu lo sabe".