Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, respiró aliviado y feliz al término de un encuentro que su equipo ganó "de forma muy merecida" al Ciudad de Lucena. Destacó el esfuerzo de todos sus jugadores, les dio un diez y advirtió: "Este se parece más a mi equipo. Los cambios han dado resultado porque los futbolistas han estado muy bien y que quede claro que no he querido señalar a nadie, los he hecho porque los necesitábamos".

-¿Qué valoración hace del partido?

-Hemos ganado de forma muy merecida, fuimos muy superiores al rival. Presionamos muy arriba con los dos puntas y no les dejamos hacer su juego. De todos modos, cuesta ganar y más a un equipo que era colíder. Estoy contento con todo, la actitud, el juego... Si hubiésemos marcado antes hubiésemos estado más tranquilos pero no pudo ser. Todos han estado muy bien y el rival no estuvo cómodo. El domingo pasado no podía decir que estaba de muy mal hostia y hoy sí puedo decir que estoy contentísimo.

-La revolución ha surtido efecto...

-Claro. Ahora hemos ganado y soy el mejor y si llegamos a perder, el peor. Esto es el fútbol. Ha salido bien porque los jugadores lo han hecho muy bien. Cambiamos el dibujo, la actitud, la agresividad y muchas cosas. Este es más mi equipo, por eso estoy contento. De haber empatado, estaría jodido pero estaría diciendo lo mismo. El contrario no ha generado y no ha propuesto por méritos nuestros. El día del Conil tuvimos la pelota pero como la Pantoja cuando canta... Nos faltó agresividad, hay que apretar.

-¿Cómo analiza los cambios?

-He cambiado porque había que hacerlo. No he cambiado para señalar a nadie, he cambiado porque necesitábamos la fuerza de Alain, la de Javi y que Adrián nos diese seguridad atrás porque nos estaba faltando. No puedo decir que perdimos en Conil y Sevilla por mala suerte. No estaba a gusto con lo que veía y ahora, me voy a tomar dos vinos encantado. He terminado encantado con lo que visto independientemente de lo que he visto. Alain ha hecho un partidazo y Javi, que no había jugado ningún partido de titular, ha estado espectacular y eso que aún le queda. Héctor ha jugado porque necesitábamos energía, descaro y jugar bien por delante con los pies. Juega con los pies y es diferente a Cama, que es un excelente portero y que no tuvo culpa que en los goles de Conil y Sevilla.

-¿Se le pasó por la cabeza el partido del Conil?

-Sí, soy muy cagón. No me lo podía crear. Si me hubiese pasado lo mismo, me voy a mi casa. Le digo a Edu que no vengo más. Nos han metido un balón en el área y en un tiro de treinta metros. Les impedimos siempre finalizar, sólo forzaron dos saques de esquina en el descuento ya. Me cabreo porque al final nos metimos en una tangana con 1-0 y uno más que nos cuesta la roja de Javi, un jugador importantísimo para nosotros, que ha demostrado que es de otra categoría y que nos ha dado muchísimo, un plus. Pecamos de pardillos no, lo siguiente. Es lo único negativo de todo el partido. Les felicito a todos, han estado de diez.

-¿Qué le ha parecido el Ciudad de Lucena?

-Es buen equipo, con buenos jugadores, un buen entrenador, bien trabajado y con buena salida. No han podido hacer nada porque, insisto, nosotros estuvimos muy bien. A los puntos merecimos ganar sobradamente y eso les ha condicionado muchísimo.