Fran Núñez tampoco seguirá en el Xerez DFC

El extremo derecho Fran Núñez, que llegó a la entidad en el pasado mercado de invierno para buscar la permanencia, no formará parte del proyecto del Xerez DFC para la temporada 25/26. El atacante firmó hasta final de curso y, aunque puso su granito de arena en la consecución de la salvación, no entra en los planes de los técnicos y es el cuarto futbolista que sale, después de Ivo Gómez, que ha regresado al Leganés tras cumplir su cesión, Beto Plaza, que no ha rechazado las diferentes propuestas para renovar que le ha hecho la entidad y al que ahora colocan en la órbita del Xerez CD, y de Álvaro Martínez, que tampoco ha renovado. El centrocampista tenía una cláusula en su contrato que le permitía continuar si hacía uso de ella una semana después de finalizar la liga, pero ambas partes optaron por no hacerla efectiva.

El club ha anunciado que el futbolista de la República Dominicana no renovará a través de sus canales oficiales: "Fran Núñez deja de pertenecer al Xerez Deportivo FC tras finalizar el contrato que vinculaba a ambas partes. Desde el club agradecemos su trabajo, compromiso y profesionalidad durante los meses que ha defendido nuestros colores y le deseamos la mayor suerte en el futuro".

Fran Núñez ha alternado titularidades -nunca más de dos seguidas- y suplencias, ha participado en quince encuentros -siete de salida-, acumuló 720 minutos y anotó un gol, en la penúltima jornada de liga ante el Xerez CD en el derbi que su equipo ganó por 2-1, una cita que les dio la permanencia matemática en la categoría. Únicamente disputó una cita completa, la de la útltima jornada en La Condomina frente al UCAM (3-0).

Antonio Bello, director deportivo azulino, y Antonio Fernández, que también ha renovado tras lograr la permanencia, siguen su hoja de ruta y avanzando en una lista de bajas que va tomando cuerpo. Junto a los cuatro futbolistas que ya han salido, habrá otros que tomen el mismo camino, ya que consideran que no entran dentro de los parámetros que barajan para su nuevo proyecto. Ángel Lozano, David León, Alberto Durán, Ilias Charid, Sergio García, Abraham, Ingoma, Marcelo, que renovó de forma automática por número de partidos disputados, Asier, Pepe Rincón y Galafate tienen contrato, pero no todos seguirán.

De todos los que han cumplido contrato, hay casos especiales y la entidad se plantea renovarles, entre ellos, los sub-23 Beny y Salguero, y luego otros futbolistas como Rafa Parejo o Matías Ramos también podrían recibir una oferta para continuar.