"Soy fuerte, duro y combativo"

El Xerez DFC ya ha presentado a su última incorporación, Jojo. El centrocampista de 24 años es la pieza que le faltaba a Masegosa para apuntalar su centro del campo tras las incorporaciones de Colorado y Rodri. Jojo llega procedente del San Roque de Lepe, donde la temporada pasada jugó 29 partidos, 22 de ellos como titular, y marcó un gol.

En su presentación, Edu Villegas se mostró muy satisfecho con la incorporación de este futbolista al que definió como un jugador con "músculo, esfuerzo, despliegue físico, técnico y táctico que necesitábamos para completar todos los ingredientes del centro del campo. Jojo era el que encajaba perfectamente para seguir creciendo como equipo". Tras varios días trabajando a las órdenes del míster y haber tenido minutos en los últimos tres amistosos, el internacional centroafricano está poco a poco integrándose en el grupo. "Es un chaval agradable, simpático, que viene con toda la ilusión de triunfar en un proyecto ambicioso como el nuestro. Creo que está en el sitio idóneo para crecer y poder acabar viviendo de esto", dijo el director deportivo sobre él.

Me gusta abarcar todo el campo y creo que tengo facilidad para llegar a portería y hacer goles"

El nuevo futbolista azulino agradeció la confianza tanto del director deportivo como del entrenador por contar con él para un proyecto "ideal para mí y mi progresión. Soy un futbolista con mucha fuerza, duro y muy combativo", ha dicho Jojo en su presentación.

El idioma, que a priori parecía que podía ser una traba importante en su adaptación no parece estar afectando mucho al futbolista, pues ha declarado que "me han acogido muy bien y poco a poco los voy conociendo cada vez mejor. El míster me lo explica todo muy bien, me enseña vídeos y me está ayudando mucho".

Jojo llega para reforzar la zona defensiva del centro del campo, pero es un futbolista al que le gusta abarcar todas las zonas. "Me gusta jugar tanto arriba como abajo, creo que tengo facilidad para llegar a portería y hacer goles".

Se incorporó a entrenar un poco más tarde que el resto de sus compañeros, pero tras disputar sus primeros minutos como azulino cree que "trabajando poco a poco llegaré al nivel en el que puedo estar. Mi único objetivo desde que llegué es calzarme las botas y jugar en Chapín".