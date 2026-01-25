Germán Crespo: "Sabíamos que íbamos a sufrir, por eso para nosotros era fundamental ponernos por delante"

Germán Crespo, entrenador del UCAM Murcia, admitió que el encuentro en Chapín "ha sido un partido abierto en el que los dos equipos hemos tenido ocasiones, y eso demuestra que en esta categoría la igualdad es máxima, da igual en dónde esté clasificado tu rival. Sabíamos que íbamos a sufrir, por eso para nosotros era fundamental ponernos por delante".

El técnico granadino reconoció que su equipo "ha empezado muy bien el partido, teniendo ocasiones, pero en la primera llegada de ellos, se ha dado el penalti y bueno, creo que en este caso Facu (Ackermann), nos ha dado mucha seguridad". A partir de ahí, "porque sabía que era un partido que había que madurarlo, nos puesto por delante, pero ellos han recortado distancias y al final hemos sufrido. Es cierto que podíamos haber cerrado antes el partido, sobre todo con la oportunidad clara que ha tenido Pontones, pero bueno, hemos podido ganar que era lo importante".

Sobre el estado del césped señaló que "es verdad es que está muy mal, pero perjudica a los dos equipos. No creo que ni nos haya perjudicado a nosotros ni a ellos. Sí, es verdad que no estaba bien, no estaba en el mejor estado, pero bueno, nosotros allí en Murcia, también por el tema de lluvia, hemos tenido algún problema, aunque sí es verdad que no está tan mal como este, pero ya digo, creo que para la calidad que había en las dos plantillas, pues al final perjudica un poco al espectáculo, pero aún así, creo que se ha visto un buen partido".

Finalmente, ensalzó el trabajo de su jugador Aitor Puñal, presentado este pasado miércoles y que ha sido titular en Chapín. "Bueno, es un jugador que viene de una categoría superior, donde prácticamente eran jugadores titulares indiscutibles y bueno, ese ritmo que al final tiene la categoría de Primera RFEF, se nota un poco en cuanto a la diferencia con esta categoría. El otro día trabajamos con él todos los conceptos tácticos y al final cuando te viene un jugador, sobre todo con ese poderío físico, pues no hay otra que ponerlo y hoy se ha notado. Se ha notado esa seguridad en la línea defensiva y en los últimos minutos en el mediocampo, pues se ha hecho un poco con el mediocampo".