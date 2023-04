Un gigante vulnerable espera al Xerez DFC en el Colombino

El Nuevo Colombino espera al Xerez DFC este domingo (18:00). El cuadro azulino visita al Recreativo de Huelva con la imperiosa necesidad de sumar para seguir escalando posiciones de cara a sus opciones de permanencia y el reto no es fácil, pero tampoco imposible. El Decano es segundo con 52 puntos, a 14 del intratable líder Antequera, por lo que ya ha perdido el ascenso directo, su gran objetivo.

Pese a sus números, que no son malos, su temporada no acaba de convencer a sus aficionados, que no están contentos con la imagen que está mostrando el equipo, especialmente en su estadio, que no es un fortín. Los albiazules han disputado catorce encuentros en su feudo, han ganado siete y en cinco de ellos no se quedó con el máximo botín. Cayó en la tercera jornada de liga ante el Betis Deportivo por un contundente e inesperado 2-4 y luego sucumbió también ya en la segunda vuelta contra el líder Antequera (0-2) en un partido en el que cuadro rival fue despedido con una gran ovación por parte de la afición decana.

Las tres igualadas, curiosamente, las ha firmado frente a conjuntos que ahora se encuentra en la parte baja de la clasificación o que también han estado coqueteando con esos puestos. Sus primeras tablas las sumó con el Cádiz Mirandilla (1-1) en la 5ª jornada, luego ante el Sevilla Atlético (1-1) en la 12ª y las últimas, contra el San Roque de Lepe (1-1) en la 19ª.

Ahora, el cuadro onubense encadena seis encuentros sin perder, en los que ha acumulado tres victorias, las tres en casa -Recreativo Granada, Mar Menor y Utrera- y tres igualadas fuera, Polideportivo El Ejido (0-0), Cartagena B (2-2) y Sevilla Atlético (0-0) y una de sus asignaturas pendientes en este último tramo de liga es el gol. En los seis partidos que acumula sin perder ha logrado seis y a lo largo del curso ha conseguido 32, que le convierten en el séptimo equipo más destacado en esa faceta. Por contra, sí es solvente en defensa y no suele encajar demasiados tantos. Ha recibido 22, es el segundo equipo más destacado en esa parcela, con una docena en casa y diez fuera.

Caballero, su mayor amenaza

'Pali' Caballero es uno de los jugadores más en forma del Recre. El delantero argentino es el máximo artillero del equipo con once dianas, las mismas que Samu, del Recreativo Granada, y está a un gol de alcanzar al pichichi del Grupo IV, que en estos momentos es Zequi, del Atético Sanluqueño.

Los tantos del ariete están 'manteniendo' al Recre en las últimas jornadas. En enero se rompió el cúbito del brazo izquierdo en el partido que disputó su equipo ante el Mancha Real y tuvo que pasar por quirófano. Una vez recuperado, el experimentado punta ha regresado con fuerza y ha conseguido cinco goles en los últimos seis partidos, uno contra el Recreativo Granada, dos le hizo al Cartagena B y uno a Mar Menor y Utrera.