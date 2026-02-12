Ya hay árbitro para el partido entre Puente Genil-Xerez DFC

El colegiado cartagenero Víctor García Acosta será el encargado de dirigir el encuentro que este domingo a partir de las 17 horas enfrente en el Manuel Polinario a Salern Puente Genil y al Xerez DFC. El murciano, de 29 años, cuenta con amplia experiencia en la categoría, donde lleva dirigidos ya 35 partidos en tres campañas (25/26; 23/24 y 22/23).

En la actual temporada, García Acosta ha arbitrado ocho encuentros, curiosamente ninguno del grupo IV de Segunda RFEF, por lo que se estrenará en este grupo el domingo. Dichos encuentros se han saldado con seis triunfos locales y dos empates.

En lo que respecta a las amonestaciones, el árbitro murciano tiene una media de 6 tarjetas amarillas (5,6 exactamente) y ha sacado tres rojas en estos ocho partidos arbitrados.

Al Xerez DFC le ha pitado un encuentro en las últimas campañas. Fue concretamente en la temporada 22/23 en Chapín ante el Recreativo Granada, un duelo que finalizó con 0-1 a favor de los granadinos.