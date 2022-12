De tal palo, tal astilla: los hijos de Francis y Sergio apuntan maneras en la cantera del XDFC

La cantera del Xerez DFC atraviesa un buen momento, no para de crecer y cada vez cuenta con más jugadores. El equipo juvenil de Liga Nacional que entrena Ismael Pérez se ha colocado en puestos de ascenso a División de Honor, el miércoles, junto al infantil B, disfrutó de una jornada inolvidable visitando Valdebebas para medirse al cadete A del Real Madrid, y la mayoría de los equipos de la entidad están cumpliendo esta campaña los objetivos marcados.

Entre todos los pequeños canteranos dos llaman especialmente la atención y sobre ellos recaen muchas miradas. De tal palo, tal astilla. Los hijos de Francis, entrenador del primer equipo, y de Sergio Martínez, central catalán a las órdenes del barbateño, disfrutan cada fin de semana haciendo lo que más les gusta y sueñan con emular a sus padres. Los dos son extremos.

El fútbol, la pasión de Jairo

Jairo juega en el benjamín B, lleva ya tres años en la cantera azulina y se desenvuelve por las dos bandas. Es un seguidor acérrimo del primer equipo, José Ramón se ha convertido en su referente y se fija en todos sus movimientos.

El actual técnico de la primera plantilla colgó las botas en la campaña 15/16 cuando militaba en el Racing de Santander, por lo que Jairo no pudo disfrutar de él sobre el verde, ya que sólo tenía dos años. Aún así, ha visto vídeos de su padre y le encanta comentarlos con él. Su mejor aliado es YouTube y cada vez que le dejan ve reportajes de sus ídolos, entre los que se encuentra Cristiano Ronaldo.

Francis explica que "el fútbol es su pasión. Siempre se sienta conmigo a verlo, lo pregunta todo y cuando va a llegar el domingo hasta quiere saber la alineación que voy a poner. Tanto le gusta esto, que para Reyes nos ha pedido una camiseta del Éibar. Tiene de todos los equipos, hasta del Celta o del Granada... Cuando se va acercando el fin de semana se pone nervioso y le gusta prepararlo todo con tiempo. En cambio, a su hermano, que tiene ya doce años, no le gusta. En casa tenemos de todo".

Luca sueña con un Mundial

Luca Martínez tiene siete años y no deja indiferente a nadie en el prebenjamín A. Es un torbellino que no para y "lo vive mucho desde pequeñito pequeñito, eso lo lleva en la sangre. Le encanta vernos tanto a su tío -Martínez es hermano de Sergio y es el capitán del Cartagena- como a mí. Se fija en todo y te hace mil preguntas. Lo que siempre le digo es que se divierta, que es lo importante a su edad. Se enfada cuando pierde y es muy ordenado, antes de todos los partidos se pone nervioso, quiere hasta seguir mi dieta, se prepara su ropa y se limpia sus botas...".

Sergio subraya que "hemos visto juntos muchos partidos del Mundial y me ha dicho que me prometía que él iba a jugar uno. Se lleva genial con Gianluca Simeone, algunas veces viene a casa, y no para de hablar con él, lo adora. Fue a verle a un partido a La Granja y alucinó. También le gustan Messi, Neymar y Mbappé".

Jario y Luca le ponen cara al lado más personal de Francis y Sergio Martínez, dos profesionales del fútbol que también son orgullosos padres y no ocultan lo felices que se sienten cuando ven a sus pequeños jugar. La pasión por el deporte rey la llevan en la sangre y se nota...