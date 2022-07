Presentado el partido homenaje a Pedro Herrera que jugarán Jerez Industrial y Xerez DFC

Jerez Industrial y Xerez Deportivo FC se enfrentarán el próximo 26 de agosto a las 20:30 en el Estadio Pedro Garrido, un partido que servirá para homenajear la figura de Pedro Herrera, exdirectivo industrialista que falleció hace unas semanas y que también fue socio azulino y padre del exfutbolista de ambos clubes Pedro Herrera. Las instalaciones de Jupe, su empresa, ha sido el escenario para la presentación del encuentro, a la que han asistido Juan Manuel Queijo, presidente del Jerez Industrial; Jesús Viloita, vicepresidente del Xerez DFC; y Pedro Herrera hijo.

El primero en tomar la palabra ha sido Juan Manuel Queijo, quien ha agradecido públicamente al club xerecista que se haya prestado a jugar este amistoso al tiempo que recordaba la figura de Pedro Herrera, "al que todos conocíamos por Perico en el mundo del fútbol, fue mi directivo en mi época de jugador y luego hemos mantenido la amistad hasta la fecha", explicaba.

Por su parte, Jesús Viloita apuntaba que "tuve el gusto y la suerte de conocer a Pedro y era una persona maravillosa que se dejaba querer por todo el mundo, un trabajador incansable. Cuando he llegado aquí me ha chocado, porque siempre que venía me lo encontraba, era un hombre que me recuerda a mi padre, un trabajador hecho a sí mismo, trabajador incansable y siempre al pie del cañón".

El vicepresidente azulino añadía que "será el último partido de la pretemporada, llegaremos bastante rodados y queremos hacer un buen partido en honor a Pedro, lo disputaremos con el máximo orgullo y la máxima ilusión" y agradeció la invitación del Jerez Industrial, añadiendo que "debe estar mucho más arriba y ojalá pronto lo veamos en cotas mayores. Alberto Vázquez estaba el año pasado en nuestra cantera, hace un trabajo fantástico. Va a coincidir con nuestro Xerez B y creo que será una liga bonita".

Pedro Herrera, emocionado

Pedro Herrera, hijo del empresario y exjugador de los dos clubes, agradecía "al Jerez Industrial esta iniciativa tan bonita que ha tenido y al Xerez DFC por aceptarla. En nombre de mi familia les doy las gracias, es un orgullo que se acuerden de él. Fue directivo del Jerez Industrial y le tenía un gran cariño al club, fue vicepresidente y siempre mantuvo una buena relación con el Jerez Industrial. En el Xerez DFC tuve la suerte de jugar los primeros cuatro años y hasta que falleció era un socio más en Chapín. Por nuestra parte, agradecerle a los dos clubes esta iniciativa y espero que el día del partido sea bonito y disfrutemos de los dos grandes equipos que seguía mi padre asiduamente. Será un partido emotivo, tendremos los sentimientos a flor de piel porque es duro que se vaya el patriarca de la familia y será un día para recordarlo toda la familia, sus hijos, su mujer, sus nietos y sus hermanos".

El exjugador de Jerez Industrial y Xerez DFC sigue la actualidad de ambas entidades: "La categoría no es la del Jerez Industrial, con la solera y la historia que tiene merece estar un poco más arriba y en el Xerez Deportivo FC hay bastante ilusión en la afición con el equipo que se ha hecho. Imagino que el objetivo será estar lo más arriba posible, pero sin perder la cabeza, yendo poco a poco y sin tirar las campanas al vuelo porque este año va a ser una categoría bastante dura".