Un ilusionante y serio Xerez DFC se queda con el IV Trofeo Pepe Ravelo (2-0)

Pretemporada inmaculada y tercer Trofeo Pepe Ravelo para el Xerez DFC. Lo azulinos, en un partido con una primera mitad sobresaliente, se han llevado una victoria justa ante un Sevilla Atlético que nunca pudo con un rival superior. Diego Iglesias en la primera mitad y Pirri en el descuento le pusieron su firma a los goles del triunfo. El combinado xerecista suma y sigue, no ha perdido y tampoco ha encajado goles. Un orgulloso Marcelo recibió el torneo de manos de Javi Ravelo, hijo del expresidente fallecido en 2022.

Antonio Fernández apostó por un once que puede ser perfectamente titular en liga, con Jose Perales en portería, línea de cuatro de derecha a izquierda para Juanjo Mateo, Morante, Mauro y Carlos Daniel. En la medular, Rafa Parejo y Gandoy, con Fran Viñuela y Diego Iglesias en banda, Ekiza en la mediapunta y Dieste arriba.

Los casi 40 grados no impidieron a unos y otros arrancar el partido con intensidad, con ganas de agradar y de generar. La grada quería fútbol y se entregó desde el minuto uno. Los azulinos, sin llegadas peligrosas, sí merodeaban el área sevillista. A los once minutos forzaron un saque de esquina botado por Ekiza y justo después, Viñuela primero se acodó el balón dentro del área y buscó el remate, pero su disparo lo sacó la zaga visitante y después, se sacó un centro-chut que se marchó fuera. A balón parado, los xerecistas también lo intentaron con una falta en el pico del área sobre Juanjo Mateo que botó Ekiza y debuto Rafa Romero sin problemas.

Iglesias estuvo muy participativo en la primera mitad. / Vanesa Lobo

El combinado xerecista, ordenado, intentaba no dar tregua a su rival, pero el filial, con calidad y también ordenado, lograba estirarse, ganaba confianza, metros y se sentía más cómodo. La primera acción de peligro clara la generó después de una jugada elaborada con un disparo duro abajo desde fuera del área de José Antonio que repelió Perales (24') y luego no aprovechó un fallo del meta en la entrega porque no lo esperaba.

Dorado, Viñueña, Ekiza y Dieste destacaban y animaban a sus compañeros y a la grada, que no necesitaba mucho para animar. La necesaria y obligada pausa para la hidratación fue acogida con ganas por todos. 35 grados bien merecían un respiro. El dominio era local, pero al equipo estaba espeso en la toma de decisiones a la hora de definir.

Los xerecistas celebran el tanto de Diego Iglesias. / Vanesa Lobo

1-0. Minuto 39. Diego Iglesias

Y a la contra, el gol. Un centro lateral al segundo palo lo dejó pasar Dieste y Diego Iglesias, totalmente solo, lo remachó dentro para abrir la lata y adelantar a un serio Xerez DFC, que estaba exponiendo más que los sevillistas y plantaba cara a una escuadra de superior categoría. 1-0. Minuto 39'.

El Sevilla Atlético, después de otra buena jugada, la tuvo sobre la campana con un lanzamiento de Isra que Mauro mandó a córner y logró llegar al descanso atacando, algo que le costó durante todo el primer tiempo. Se dejó ver a cuentagotas gracias a la calidad de sus jóvenes futbolistas.

Viñuela intenta llegar a un balón que ataja antes Rafa Romero. / Vanesa Lobo

Segundo acto, sin cambios de inicio

Antonio Fernández ya quiere que sus futbolistas vayan cogiendo ritmo de competición y no su equipo salió con el mismo once que terminó y no movió el banquillo, igual que Galván, con muchos futbolistas realizando la pretemporada con la primera plantilla. El filial regresó al verde más inspirado y José Antonio obligó a Perales a lucirse para evitar el empate en el minuto 51.

El color y el cansancio comenzó a pasar factura y Fernández realizó seis cambios de una tacada, mientras que en el Sevilla Atlético también se tuvo que marchar Sow lesionado minutos antes de que Galván también modificara a todo su equipo. Entraron Marcelo, Emaná, Sergio García, Ilias, Curro Rivelott y Yonier por Viñuela, Juanjo, Mauro, Ekiza, Dieste y Gandoy. El partido había perdido algo de chispa, pero el Xerez DFC lo seguía intentando, como con un balón de Marcelo para Diego Iglesias que no entró de milagro (65'). Y en el 73', Chapín pidió penalti por un empujón claro de Nico Guillén a Ilias, que se plantó el área tras una buena recuperación.

2-0, Pirri en el descuento

Tras la actividad, pausa para la hidratación y más emoción, con un combinado azulino que generó hasta tres acciones de peligro con pinceladas de gran calidad de Curro Rivelott, Ilias y Diego Iglesias. Se rresistíael segundo, que los azulinos merecían por insistencia. Pero lo que estuvo a punto de llegar fue el 1-1 de un combinado hispalense que funcionaba a arreones, pero lo evitó Perales. Y de rabona, Sergio García no pudo ponerle la guinda al pastel. Pero sí se la puso Pirri, que minutos antes se había llevado un gran golpe. El canterano hizo el 2-0 después de tres intentos -el segundo lo sacó la defensa bajo palos- en el 92' y se llevó los elogios de todos. Justo triunfo de los xerecistas en un choque con el que Antonio Fernández debe estar satisfecho.

Marcelo levanta el Trofeo Pepe Ravelo que le entrega Javi Ravelo. / Vanesa Lobo