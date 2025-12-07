Programa
Zambombas para el puente de diciembre
Fran Viñuela felicita a Udom tras su gol del empate en el descuento.
Fran Viñuela felicita a Udom tras su gol del empate en el descuento. / Samuel Vega

Las imágenes del empate entre Xerez DFC y Recre en Chapín

Udom rescata un punto en el descuento (1-1) en un partido que su equipo merece ganar

Samuel Vega

07 de diciembre 2025 - 18:16

