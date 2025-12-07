Udom rescata un punto en el descuento (1-1) en un partido que su equipo merece ganar

El Xerez DFC continúa dando pasos hacia su mejoría. No ganó, pero estuvo a punto de lograrlo y por oportunidades claras lo mereció. El equipo de Diego Caro encadena seis jornadas sin perder, tres triunfos y tres empates, y este domingo ha cosechado una igualada a uno ante un Recreativo de Huelva que fue de menos a más, que se adelantó en el marcador con un golazo de Arcos, que encajó las tablas en el 93' con una diana de Udom , que ya lleva tres tras las que le hizo al Atlético Malagueño y al Yeclano, y que se marchó vivo de Chapín porque Ilias perdonó el 2-1 en el 95'. El fútbol no entiende de justicia y en esta oportunidad no se alió con los xerecistas. Con este resultado, el equipo vuelve a puestos de play-out con los mismos 18 puntos que el Salerm Puente Genil.

Diego Caro para recibir al Decano realizó dos cambios en el once y se volvió a decantar por la línea de cuatro que tan buen resultado le dio en Estepona al conseguir el primer triunfo como visitante por 0-2. Con Bloch en la portería, la defensa fue la misma, con Juanjo Mateo, Udom, Carlos Daniel y Beny. En la medular, repitieron Rafa Parejo y Gandoy, con Sergio García, que entraba por Iglesias, que se quedaba fuera de la lista por unas molestias musculares, Ilias y Ekiza por delante y Christian Dieste, como ariete tras cumplir su sanción en lugar de Emaná.

Beny tuvo una buena oportunidad a los tres minutos, pero no acertó en la boa de gol. / Samuel Vega

Perdona Beny y Ekiza, al larguero

Las cinco jornadas sin perder desde la llegada del cordobés han dado confianza y autoestima a los azulinos. Y el encuentro arrancó intenso y sin defraudar. A los tres minutos, Beny, autor de uno de los dos goles azulinos la pasada jornada en Estepona, en la boca de gol, no pudo empujar al fondo de la red completamente solo y en el 7', en un balón que peleó Ilias para evitar que se marchara fuera de banda lo mandó al larguero Ekiza desde la frontal del área. El navarro va a más, tiene confianza, se encuentra en un momento dulce y le sale todo.

El Xerez DFC había saltado al verde con el firme propósito de decantar la balanza a su favor para jugar con la presión de un Decano que no termina de remontar el vuelo y no está bien. El cuadro xerecista mostraba personalidad y le metía intensidad al juego ante un rival desubicado, que intentaba frenar las acometidas y que solo llegaba el área azulina a base de acciones a balón parado -un par de saques de esquina en corto- o lanzamientos desde lejos porque era incapaz de ganar la cocina.

Al Recre le costaba, pero en el 18' Dorado estuvo atento para intercepatar un pase de la muerte de Mena antes que lo rematara Quintana. El Decano capeaba el temporal y aguantaba la presión de un partido que se aceleraba. En el 23, Da Costa colgó un buen balón al punto de penalti, en el punto de penalti que sacaba Udom otra vez con Quintana listo.

Ekiza mandó un balón al larguero y fue de los mejores en el primer acto. / Samuel Vega

Doble ocasión para Dieste y Ekiza

El Recre intentaba despertar y tocaba y tocaba, aunque no era capaz de aprovechar esos momentos por su precipitación y sus errores en las entregas. Superada la media hora, Ilias protagonizó de sus buenas acciones, se marchó por la banda y a su pase de la muerte no llegó por centímetros Dieste (32'). Tercer aviso de un Xerez DFC que volvía a perdonar y que en el 33' tuvo otra buena opción. Ekiza lo volvió a intentar desde fuera del área con un gran lanzamiento que en esta oportunidad ganó altura y se le marchó por encima del larguero.

Bloch salva el 0-1

El cuadro albiazul pisó el acelerador en los últimos minutos del primer acto y en el 43', tras un saque de esquina y varios rechaces, llegó la opción más clara para el Recre, con un lanzamiento tremendo de Alberto López, que regateó con calidad dentro del área a Juanjo Mateo, y que sacó con una mano salvadora impresionante Bloch.

El Xerez DFC había superado a su rival a los puntos, pero la pelota no había querido entrar después de realizar una primera mitad notable, con oportunidades y un gran derroche físico frente a un adversario que demostraba que está a años luz de su mejor versión.

Segundo acto

La segunda parte arrancó con los mismos protagonistas, las espadas en todo lo alto, una entrada dura de Juanjo Mateo a Paolo le costó la amarilla y detuvo el juego durante varios minutos, una falta sobre Sergio García en el lateral de la red la sacó en corto Ekiza y la estrategia no salió como la siguiente para el Recre, que Bloch mandó a córner.

Al Xerez DFC le costaba más generar porque su medular, especialmente Ekiza, acusaba el esfuerzo desplegado. Tanto, que Diego Caro movió el banquillo, retiró a Juanjo Mateo y al navarro y apostó por Marcelo y Fran Viñuela. Y en el 66', Sergio García, un pelín adelantado, la mandó dentro en una acción que el árbitro anuló hasta incluso antes de que el extremo zurdo rematase. Y justo después, una opción clara para los albiazules que Quintana no define.

Golazo de Arcos (0-1)

El crono volaba y la emoción era máxima. El partido entraba en una fase en la que los fallos se penalizan al máximo y el Decano definitivamente había subido su nivel. Los dos entrenadores hacían cambios para buscar un revulsivo y sumar de tres, pero el marcador no se movía. A unos y a otros les faltaban claridad en la definición y en la toma de decisiones. Hasta que en el, 77', Arcos rompió la igualada con un golazo. Se marchó por la banda, ganó metros, busco el área y superó con un buen golpeo a Bloch, que no se esperaba es lanzamiento tan certero. 0-1.

Locura en el descuento (1-1)

Pero el Xerez DFC no había dicho la última palabra, tuvo fe y obtuvo la recompensa a su confianza. El gigante Udom la empujó dentro en el descuento con el alma (1-1). El central anotó la igualada en una de sus continuas subidas al ataque que ponía unas tablas merecidas. La gesta la acarició Ilias justo después en plena euforia. El mediapunta no acertó a hacer el 2-1 ante Jero Larios.

El partido terminó como un volcán en erupción. El cuadro azulino plantaba cara a uno de los gallitos de la categoría, que no está bien, pero que fue de menos a más y que se lo puso muy complicado a los de Diego Caro, que siguen sin perder desde la llegada el cordobés y ya van seis jornadas.

Once que presentó el Xerez DFC ante el Recre en Chapín. / Xerezdfc.com