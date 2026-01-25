Inmerecida derrota ante un rival con más pegada

La pegada del UCAM, la bestia negra del Xerez DFC, sirvió al cuadro murciano para llevarse los tres puntos de Chapín en un partido muy abierto en el que los de Diego Caro no merecieron perder, pues tuvieron ocasiones suficientes como para haber, al menos, puntuado. El duelo, donde fue muy criticada la actuación del colegiado José Antonio Muñoz, tuvo una jugada clave, el penalti fallado por Dieste con 0-0 en el marcador y que pudo haber cambiado mucho las cosas. Enfrente, sí es cierto que el Xerez DFC se topó con un rival de entidad, con mucha calidad en sus hombres, pero que en muchas fases del partido, fue superado claramente por los azulinos.

Tras el último tropiezo en Yecla, Diego Caro introdujo cuatro cambios en el once. Carlos Daniel volvió al lateral izquierdo en detrimento de Beny, Gandoy hizo lo propio por Rafa Parejo en mediocampo, Sergio García, que regresaba tras sanción, ocupó la banda izquierda en lugar de Diego Iglesias, y Berto debutaba como titular supliendo al lesionado Ekiza.

El UCAM salió mandando, y llevando el peso del partido durante los primeros minutos, aunque sin generar ocasiones claras. Los locales se desesperaban a la hora de sacar el balón frente a la fuerte presión del cuadro murciano, que durante los primeros diez minutos embotelló a su rival, si bien es cierto que claras, claras, no tuvieron oportunidades.

Una acción clave

Sin embargo, a los 13 de encuentro, una acción de Charid dentro del área acabó con derribo de éste y el consiguiente penalti. El Xerez DFC tenía la oportunidad de desnivelar la balanza y ponerse por delante. La pena máxima fue ejecutada por Dieste, pero Ackermann le adivinó la intención. Era el segundo penalti que ha fallado este año el ariete azulino, el anterior fue ante La Unión.

Aún con el susto del penalti en el cuerpo, el UCAM quedó desconcertado, y seguidamente, pasado el cuarto de hora, Dieste pudo enmendar el error en una buena jugada individual por banda derecha, pero en el mano a mano con Ackermann, éste envió el balón a córner, desbaratando un gol cantado.

El Xerez DFC la tuvo nuevamente apenas tres minutos después, cuando el árbitro pitó libre indirecto dentro del área tras la cesión de Javi Ramírez a su portero. El lanzamiento, justo al borde del área pequeña, lo ejecutó con maestría Berto, que en su estreno en casa dejó muy buenas sensaciones, pero la defensa murciana la sacó bajo palos cuando la grada ya cantaba el primer gol.

Recuperado del susto, el UCAM volvió a tomar el mando del partido, aunque ya no con la superioridad de los primeros minutos. Los de Diego Caro esperaban el error en mediocampo para salir a la contra y las alternativas se multiplicaron en una y otra portería. Con el partido abierto, y con el campo una semana más en estado lamentable, pues la lluvia hizo que la circulación de balón fuese complicada, el gol pudo caer de cualquier lado, pero ni unos ni otros fueron capaces de desnivelar la contienda. Bloch desbarató un balón suelto en el área que pudo haber siso el 0-1, y acto seguido una buena combinación entre Charid y Sergio García por la izquierda, terminó en disparo del primero al lateral de la red tras tocar en un defensa.

Pasada la media hora, fue el cuadro jerezano quien nuevamente pudo adelantarse. Esta vez tras un centro de Berto que Udom remató dentro del área hasta en dos ocasiones, pero una vez la defensa y otra el portero Ackermann, sin duda uno de los destacados del partido, evitaron el tanto.

Tras la reanudación se mantuvo la misma tónica, con dos equipos dispuestos a ir por el partido. Los locales apretaban tratando de llegar sobre todo por banda derecha, con un Juanjo Mateo especialmente enchufado. El gol pudo llegar precisamente por dicho flanco, en una acción de Dieste que cuando encaraba portería, el árbitro señaló falta del delantero en una acción incomprensible que exaltó los ánimos de Chapín.

Sin un dominador claro, fue el UCAM quien dio primero. Sucedió pasados los diez minutos de la segunda parte cuando Alberto Soto mandó a la red un centro desde la izquierda de Héctor. El joven lateral llegó hasta línea de fondo y su centro lo empaló con la zurda anotando el 0-1.

El gol descompuso a los locales, a los que el nerviosismo les pasó factura. Diego Caro oxigenó al equipo dando entrada a Beny y Diego Iglesias sin apenas dar tiempo a la reacción, el UCAM hizo el segundo. Llegó de penalti, en un acción sobre Héctor dentro del área que nadie protestó. Dani Aquino, tras pararle Bloch el lanzamiento, mandó a la red el rechace de un penalti que se lanzó dos veces (la primera la paro el meta francés pero también la mandó a la red Alberto, aunque finalmente el árbitro decidió repetirla).

Sin perder la cara al partido, y bien liderados por un gran Gandoy en mediocampo, los azulinos intentaron poner cerco a la meta del UCAM, que defendía con orden a la espera de cazar una última contra que sentenciara el partido. La tuvo el Xerez DFC a los 78 minutos cuando un buen centro de Beny al segundo palo lo remató Diego Iglesias por encima del larguero.

No fallaría Beny a falta de ocho minutos para el final. El jerezano bajó con clase un buen centro desde la derecha de Marcelo y con la derecha fusiló a Ackermann haciendo el 1-2.

Con Chapín apretando, el Xerez DFC siguió intentándolo, tratando además de aprovechar la adelantada defensa del UCAM. Con los locales volcados, el conjunto murciano tuvo la oportunidad en el descuento de matar el partido, en un mano a mano de Pontones que de nuevo Bloch, otro de los destacados, desbarató con los pies.

Al final, los murcianos se llevaron los tres puntos que les sirve para colocarse momentáneamente líderes del grupo y que a los locales les mantiene en puestos de play-out tras encadenar su segunda derrota consecutiva.