Iván Ruiz, técnico del Yeclano: "Espero refuerzos, la segunda vuelta se va a poner fea"

Iván Ruiz, técnico del Yeclano, ha asegurado en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Xerez DFC que su equipo afronta el encuentro con ganas de recuperar la senda positiva tras caer en Melilla y seguir mostrándose fuerte en La Constitución, si bien es consciente de que el objetivo es más dfifícil teniendo en cuenta las bajas que cuenta para el choque. Además de las salidas de Loren Bianco y Fadel, el técnico cuenta con las bajas de Jorge, Ot Remolins y Tudela y tiene que tirar del filial para completar la convocatoria.

El preparador murciano señala que en esta categoría "cualquier equipo gana a cualquiera" y con respecto al Xerez DFC dice que "es un equipo con mucho pie, muy similar a Melilla, es verdad que no tiene tanto nombre en la plantilla, pero un equipo que va a ser complicado. Vamos a tratar de ser el equipo que yo quiero que seamos, un equipo intenso, que trabaje en presiones altas, que manejemos bien los repliegues, y que luego sigamos dándole continuidad a lo que quiero, que es que cada vez tengamos la capacidad de generar más a través del balón. En Melilla tuvimos momentos muy buenos, pero nos faltó profundidad, yo espero un partido jodido, porque ya insisto que tienen muy buenos jugadores, pero creo que va a ser un partido bonito y espero que nos lo podamos llevar".

En cuanto a las bajas y al mercado de invierno y las salidas de Fadel y Loren apunta que "hay que ser positivos. Evidentemente espero algún refuerzo de garantías que haga que la plantilla crezca. Estoy muy contento con lo que tengo. Sé que hay jugadores en la plantilla que han tenido ofertas, jugadores importantes, jugadores que están siendo titulares desde que he llegado y han decidido quedarse en el Yeclano. No puedo estar pensando o dándole tanta importancia a jugadores que le viene cualquier oferta y están como locos, pues ese es el entorno del jugador, que a veces marea mucho, y yo creo que hay que tener calma, paciencia, pero yo quiero transmitir que lo que tengo estoy muy contento; y si somos 15 para este fin de semana nosotros vamos a competir bien, no tengo problema y si tengo que tirar del filial voy a tirar del filial, no hay problema en absoluto".

Aunque también advierte: "Evidentemente la gente sabe que es un grupo muy exigente y va a ser una segunda vuelta muy exigente y también tenemos que ser conscientes de que tenemos 27 puntos, que son buenos puntos, pero el objetivo es estabilizar la categoría cuanto antes. Ganar en casa siempre es importante, y luego es verdad que siempre tienes que intentar rascar algo fuera, es un hándicap lo de jugar de visitante, ahora mismo el equipo no es un equipo potente fuera de casa, pero en casa estamos demostrando que somos un equipo potente de la categoría. Es importante seguir así, pero también es importante que todo el mundo sepa que la segunda vuelta se va a poner más fea, porque ya nos conocemos todos, porque la gente se está reforzando muy bien y nosotros haremos todo lo posible por seguir en esa dinámica de ganar en casa".