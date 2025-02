Jacobo se reivindica y da vida al Xerez DFC

El Xerez DFC dio este domingo una alegría a su afición en forma de triunfo al imponerse en Chapín al Villanovense por 1-0 en un partido en el que acusó la tensión y los nervios de la situación en la que se encontraba en la clasificación. Los azulinos encadenaban nueve jornadas sin vencer -la última victoria la lograron en noviembre en el Pedro Garrido ante la Minera (2-1)-, ahora han roto la dinámica y con 27 puntos se han colocado a dos de la salvación. El play-out lo marca la Balona con 29, los mismos que tienen San Fernando y Orihuela.

Jacobo fue el gran protagonista del encuentro al anotar el gol del triunfo. Lo celebró con rabia y con ganas. Y no era para menos. En todas estas jornadas de vacas flacas ha sido señalado por un sector de la afición y le han llovido críticas de todos los colores, muchas de ellas excesivas. El extremo jerezano se ha mostrado sereno, las ha encajado con deportividad y era lógico que tras su diana se mostrase radiante. Curiosamente, el jerezano fue también el pasado 3 de noviembre el autor del tanto de la primera victoria xerecista en casa este curso en la décima jornada, cuando el entonces equipo entrenado por David Sánchez superó a La Unión por 1-0. Esa tarde, además, también salvó bajo palos el empate visitante. Dos goles de muchos quilates, ya que han servido para que su equipo sume seis puntos.

El jerezano se mostró satisfecho con el triunfo ante el Villanovense y le dio la razón a su entrenador. "Lo ha dicho el míster al final del partido, no ha sido uno de nuestros mejores encuentros, pero lo importante era ganar, sumar los tres puntos en casa y darle una alegría a la afición, que es la que más se lo merece" y añade que la situación no era fácil tras encadenar nueve jornadas sin vencer. "Teníamos todos en la cabeza que trabajando de la manera en la que lo veníamos haciendo, el triunfo tenía que llegar, pero es complicado porque semana tras semana estábamos haciendo bien las cosas y trabajábamos para conseguir los tres puntos, pero no los lográbamos y eso te va frustrando un poco. Al final, es esto, persistir, seguir insistiendo y seguir trabajando, que al final llega. De todos modos, no queda otra que seguir porque no nos vale con una victoria".

Celebró su gol a lo grande y no era para menos por la situación que le ha tocado vivir. "Esto es el fútbol para lo bueno y lo malo. Cuando las cosas van mal, hay que respetar las críticas, algunas justificadas y otras injustificadas. Esto es Jerez, soy de Jerez, la afición es muy exigente y está bien que me exija. Me fui de aquí con una buena imagen y tanto ellos como yo esperábamos esa imagen al volver. Es complicado, ha habido situaciones por las que no se ha podido ver esa imagen mía, pero no por falta de actitud o de trabajo. Este gol me sirve para reivindicarme no sólo a nivel personal, voy a seguir trabajando igual y si vienen más goles pues mucho mejor, sobre todo a nivel de equipo y de club".

La jornada fue perfecta para los azulinos, ya que además de ganar, le favorecieron los resultados de los rivales directos. Jacobo lo tiene claro en ese sentido: "Intento no fijarme en los resultados de los rivales ni cuando vamos mal ni cuando vamos bien porque te ponen más nervioso, te meten más presión. La victoria nos viene fenomenal para trabajar con más confianza, se ve el objetivo más cerca en una liga tan igualada, cualquier rival puede tropezar. Hemos ganado pocos partidos, pero podíamos haber ganado muchos más, así que hay que seguir trabajando. Hay que disfrutar el triunfo porque es muy complicado conseguirlo y luego, ya a pensar en trabajar de cara a la siguiente victoria".

El Xerez DFC esta temporada, a diferencia del curso pasado, ha dejado escapar muchos puntos de Chapín y, a partir de ahora, para lograr el objetivo, todos saben que deben cambiar la tendencia "Hemos perdido muchos puntos en casa y tenemos que hacernos más fuertes, somos un equipo muy joven, nos falta experiencia, pero, poco a poco, tenemos que conseguirla y saber que nos jugamos la vida. Ante el Villanovense se ha notado y es complicado jugar con esa presión, pero cuando nos hemos puesto por delante hemos demostrado que sabemos amarrar los puntos, no se podían ir".

Hace dos semanas, el club decidió prescindir de David Sánchez buscando un revulsivo para revertir la situación y llegó Antonio Fernández, que ha sumado cuatro puntos en sus dos primeras citas. Jacobo explica que el vestuario está "bien" y detalla: "Cuando hay un relevo de entrenador es normal que haya cambios en todos los sentidos. Los jugadores que no estábamos contando con tantos minutos vemos la oportunidad de convencer al nuevo, que llega con ideas y conceptos diferentes, y los que estaban jugando quieren demostrarle al nuevo que tienen que seguir jugando. Está todo el equipo bastante enchufado, el entrenador ha demostrado que hace cambios cada jornada en las alineaciones y todos peleamos por un puesto. David también hizo muy buen trabajo el año pasado y esta temporada y esto también es mérito suyo".