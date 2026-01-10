El técnico de La Unión ve a un Xerez DFC "mas reconocible" con Diego Caro

José Miguel Campos, técnico de La Unión, está todavía dolido tras la derrota de su equipo ante el Estepona, un rival que le endosó tres goles -y pudieron ser más- que puso fin a ocho jornadas seguidas perdiendo. Los malagueño-murcianos son cuartos y antes de ese encuentro los menos goleados. Campos vio en su equipo falta de actitud y espera que en Chapín ofrezca una imagen bien distinta, advirtiendo de que el Xerez DFC está "en dinámica positiva".

"Tenemos que ser autocríticos", apunta Campos. "Nos fuimos a las vacaciones con sensaciones muy buenas y el de Estepona ha sido el partido donde no hemos tenido el foco desde el minuto uno en lo importante, que es la competición tras la vuelta de vacaciones. Tenemos que borrar esa sensación de debilidad que dimos y retomar las sensaciones que dejamos antes de irnos de vacaciones. Fue un palo muy duro pero es una enseñanza de que esta segunda vuelta los equipos de abajo van a pelear, todos tienen sus objetivos y todo está muy igualado. Nos enfrentamos ahora a un rival diferente, un campo diferente y estamos casi seguros de que el rendimiento va a ser distinto y vamos a tener opciones de ganar el partido"

El técnico murciano ve el partido contra el Xerez DFC como "una oportunidad para tomar distancias con ellos, tienen 22 puntos y no están tan lejos. Si somos capaces de ganar la ventaja es amplia. A pesar de la derrota del otro día, están en dinámica positiva con su nuevo entrenador, ocho partidos sin perder y una única derrota, han mejorado su juego de posición, es un equipo más reconocible y ante un público tan fervoroso y un estadio que se vuelca se dan todos los ingredientes".

Chapín "es un campo que me trae buenos recuerdos como jugador y entrenador", apunta. "El año pasado el equipo compitió muy bien allí en los dos partidos aunque los resultados fueron diferentes. Es un buen escenario, todo lo que rodea al fútbol en esa ciudad es bonito. Creo que el nivel de advertencia que tenemos y de activación va a ser muy diferente al del último partido, que hay que tomárselo como un accidente. Si miramos la clasificación estamnos entre los cuatro primeros, que es el objetivo y vamos a empezar con ilusión la segunda vuelta y a borrar rápido el rendimiento y las sensaciones de este último partido".

Así, cree que la clave será "estar focalizados desde el minuto uno lo que hemos preparado, en las fortalezas y debilidades del contrario y con balón ser un equipo más reconocible, tener una personalidad que no manifestamos el otro día, el rival fue superior y el último partido nos ha enseñado que no hay rival débil, que los que están abajo van a robar muchos puntos y creo que dentro de lo malo del resultado es bueno que haya pasado en el último partido de la primera vuelta como advertencia de la dificultad de la segunda parte de la liga".