Lasarte: "El Xerez DFC es dinámico, compite bien y hay que respetarle mucho"

El Xerez DFC visita este domingo (12:00) al Almería B en un encuentro vital para los dos equipos. Los jóvenes rojiblancos ya tienen hechos los deberes y lograron la permanencia hace varias jornadas, pero ahora pelean por el reto de conseguir su segundo ascenso consecutivo de la mano de Alberto Lasarte, un técnico que está sacando el máximo rendimiento a su grupo. La pasada campaña dieron el salto de Tercera a Segunda RFEF después de un duro play-off y este curso llevan camino de, al menos, repetir fase de ascenso. De hecho, el filial indálico se instaló en puestos de promoción desde el inicio de este ejercicio y desde la octava jornada no ha salido de ahí. 24 de 28 fechas entre los mejores.

Los rojiblancos aspiran a lograr su tercer triunfo seguido frente a los azulinos tras deshacerse de Don Benito fuera y Deportiva Minera en casa. Lasarte destaca que "estamos contentos con esta racha de resultados, pero aquí el presente puede más que el pasado, afrontamos una nueva final y tenemos buenas vibraciones, pero de eso no se vive".

El encuentro de este fin de semana lo tienen marcado en rojo porque "igual que hacíamos cuentas para sumar los famosos 44 puntos, los hacemos para conseguir los 53 o 54 que creo que nos podrían permitir aspirar a más, aunque igual los rivales aprientan y luego son más. Ganándole al Xerez DFC nos pondríamos con 50 a falta de cinco jornadas y ese número se acerca bastante al esblecido para jugar play-off. De todos modos, hay que tener en cuenta que luego nos llega el Tourmalet, con UCAM, Estepona y Torremolinos, pero antes toca centranos en el Xerez. También queremos decir que en el vestuario hemos comentado que el año no está salvado, ahora mismo hay que ser ambiciosos. Sería muy bonito para todos un segundo play-off y si ascendemos, ni puedo contar".

Y, bajo su punto de vista, a la escuadra de Fernández Rivadulla "hay que respetarla mucho, compite muy bien. La pasada semana estuvo muy bien en su partido de Chapín y no nos va a poner las cosas fáciles. Está basando sus puntos en su fortaleza en casa, pero es un rival que ha perdido los mismos partidos que nosotros y que lleva doce empates y eso significa que está muy cerca de competir bien los encuentros. Sólo tuvo un borrón en Linares, con un 4-0 en el que no estuvieron bien, pero es fuerte. En La Unión incluso se puso por delante y le puso las cosas complicadas al líder. Espero a un equipo que se la está jugando y eso es otra de las cosas que siempre le digo a mis jugadores, estos rivales, como el San Fernando, son más peligrosos y las cosas pueden salir mal. Estamos muy en guardia con este equipo, que me gusta, que tiene futbolistas muy buenos y que puede ser muy dinámico. No va a ser nada fácil ganar".

Lasarte no se fía de los azulinos y no presta atención a los registros del Xerez DFC fuera de casa. "Eso no me gusta nada. Eso de que llevan tres o cuatro derrotas seguidas y nosotros estamos bien en casa no quiere decir nada, en esta categoría no hay nada normal. No me fío mucho de las estadísticas. El Don Benito llevaba un gol en ocho partidos en casa, en los últimos cinco no había marcado y en el minuto cinco nos hizo uno. Las estadísticas son relativas y el Xerez está mucho mejor de lo que puede parecer fuera de casa".

El filial está fuerte en casa, con una derrota en la segunda vuelta y cuatro victorias seguidas y el único reto que se plantea es "mantener la dinámica" ante un rival que no está fino. "Está todo muy igualado y se sufre siempre tanto fuera como en casa, pero es importante sacar adelante este partido para consolidar el cuarto puesto y seguir soñando despiertos. No obstante, insisto, hay que tener los pies en el suelo porque el Xerez DFC no nos lo va a poner nada fácil".