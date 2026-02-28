Lebrija, objetivo para cambiar la dinámica

Con el objetivo de reencontrarse con la victoria viaja el Xerez DFC hasta Lebrija para medirse a partir de las doce del mediodía de este domingo 1 de marzo al Atlético Antoniano.

Los de Diego Caro necesitan olvidar el último tropiezo en Liga ante el Jaén del pasado miércoles, y buscarán en el Municipal lebrijano, un triunfo o como poco un empate, que les sirva para remontar el vuelo en la competición.

De cara al partido, el técnico cuenta con dos bajas importantes, las del central Ekerette Udom, un futbolista fundamental en el juego aéreo, y Curro Rivelott, ambos sancionados, de ahí que el cordobés se vea obligado nuevamente a reestructurar su once inicial.

La buena noticia será la vuelta de Rafa Parejo tras cumplir los dos partidos de sanción con los que fue sancionado tras ser expulsado en Puente Genil. También volverá a sentarse en el banquillo el propio DiegoCaro, tras dos partidos desde la grada por sanción.

Así las cosas, lo lógico es que Florentin Bloch siga ocupando la portería, con una línea de zagueros compuesta por Marcelo en el lateral derecho, Rubén Cantero y Morante como centrales y Carlos Daniel en el lateral izquierdo, un doble pivote en el que estarían Iago Gandoy y Rafa Parejo, que volvería también al once inicial, con Diego Iglesias por banda izquierda, Javi Feria en banda izquierda e Ilias como enganche, dejando como único referente a Christian Dieste.

El resto de convocados son Oier, Beny, Juanjo Mateo, Ekiza, Sergio García, Berto, Longo y Domi.

El rival

Enfrente tendrá a un rival que no atraviesa tampoco su mejor momento, pues desde que vencieron al Xerez CD en su feudo el pasado 25 de enero, no saben lo que es puntuar. En concreto, han perdido todos sus partidos, tres a domicilio, ante Puente Genil, Extremadura y Lorca, y uno en casa, ante el Estepona.

Por esta razón, el cuadro que entrena Lolo Rosano ha visto cómo de estar coqueteando con los puestos de play-off en la vigésima jornada, ha pasado a situarse a sólo dos puntos del play-out y a cuatro puntos del descenso directo.

Es por ello que el cuadro lebrijano ha preparado el encuentro con mucha intensidad, pues es consciente de que una derrota ante el conjunto jerezano, le colocaría en una situación complicadísima en la clasificación a falta de nueve jornadas.

Además, y para tratar de sentirse arropado, sabedor de que en la grada del municipal habrá amplia presencia de aficionados azulinos, el club ha puesto en marcha distintas iniciativas con reducción del precio de las entradas para conseguir un buen ambiente en las gradas.

En lo meramente deportivo, Lolo Rosano ha recuperado a Ferquez, Pana y Raúl Rojas, y ha asegurado que “va a ser un partido muy exigente”. Del Xerez DFC ha comentado que “es un rival directo, que a priori estaba hecho para otros objetivos, porque tienen un gran equipo. Con la llegada de Diego (Caro) mejoraron, con un modelo de juego muy llamativo y es un equipo al que le gusta ser protagonista con balón y con jugadores de mucha calidad. Nosotros tenemos que recuperar las sensaciones y volver a hacer las cosas que hacíamos antes y que hemos dejado a un lado últimamente”.