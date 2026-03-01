Lolo Rosano: "Después de lo visto, tenemos que valorar el punto"

Lolo Rosano, entrenador del Antoniano, confesó que "después de lo que hemos visto, creo que tenemos que valorar el punto. Nos hemos enfrentado a un gran equipo, un equipo que se ha adaptado muy bien a las condiciones del partido, del terreno de juego. Al final, han tenido la ocasión más clara con un penalti y creo que tenemos que valorar el punto. Tenemos que saber también lo dura que es esta categoría. Ahora mismo, ellos se cambiarían con nosotros y muchos más equipos de la categoría por tener los 32 puntos que llevamos, por eso tenemos que ser muy positivos. Ahora mismo sí que es verdad que no estamos en nuestro mejor momento. No somos el equipo de hace un mes y medio, pero es que ahora es cuando tenemos que estar con ellos. Ellos quieren ganar, yo quiero ganar. Trabajamos todos los días para seguir mejorando y yo creo que en ese sentido tenemos que arroparles, que se sientan cómodos y apretar también".

"Cuando te metes en una dinámica de estas, la confianza se pierde y hoy se ha notado. No éramos capaces de recoger esa segunda jugada, no estábamos finos. Estábamos precipitados, teníamos un poco de respeto. Al final creo que hay que valorar el punto. El puntuar ahora mismo es clave. Estamos viendo que hay equipos que están perdiendo en casa. De hecho, ellos perdieron el otro día en casa con el Jaén, y nosotros seguimos puntuando. tenemos que ser positivos y ver como mejora ese punto que hemos ganado. Un punto en el que tiene mucha culpa Matías Árbol".

De su portero Matías Árbol destacó que "Matías está haciendo un año espectacular, pero es verdad que nos faltan piezas importantes, como la de Álex Fernández, que creo que para nosotros es vital. Estamos intentando recuperar a gente. Jesús también es muy importante, nos da mucha energía. Gente que viene también de lesiones largas, que poco a poco están entrando.Esto ya lo dijimos, creo que lo hemos hablado muchas veces. Cuando ganábamos, mi mensaje era pasar por los 40 y tantos puntos, que la íbamos a luchar hasta el final, y creo que no va a cambiar. Ojalá ganemos 5 partidos seguidos, pero los equipos también quieren ganar. Estamos hablando de un Xerez Deportivo, que al principio de temporada a lo mejor tenía otro objetivo, y no solo el Xerez, equipos como el Melilla o el Linares. Tenemos que valorar dónde estamos, los puntos que hemos conseguido, y es normal que en algún momento de la temporada tengamos un pico bajo.

"No podemos mantener el nivel que tuvimos en noviembre, Copa del Rey ganando muchos partidos en casa. Eso no era normal. Tenemos que valorar eso, que los chavales quieren ganar, que han hecho un esfuerzo esta semana, que han preparado el partido extradeportivamente muy bien. Creo que eso de que ellos estén también metidos con el club, de haber creado un ambiente único, eso también es de valorar. Ellos están implicados, el cuerpo técnico está implicado, y si ese triángulo de cuerpo técnico, equipo y afición estamos metidos, seguramente nos salvaremos, pero todo pasa por casa".

"Es que fuera es muy difícil, los equipos compiten, los equipos son buenos, los equipos ante su afición se crecen. Es muy difícil, así que necesitamos a nuestra afición, necesitamos que nos apoyen. Sé que es complicado cuando el equipo no está en su mejor nivel", añadió.

Finalmente, del Xerez DFC de Diego Caro señaló que "hoy me ha sorprendido, porque es verdad que en los últimos partidos, es un equipo que tiene una idea muy de Diego, que lo conozco bastante bien, pero sí que es verdad que a lo mejor en el tema de los duelos, tema competitivo, es un equipo que se le estaba notando esa mala dinámica, porque son personas también. Y en ese sentido, el otro día tuvimos la posibilidad de estar el miércoles ante el Jaén, y los chavales hicieron un esfuerzo grande. Yo creo que hoy han hecho un partido que posiblemente podrían haberse llevado los tres puntos. Pero es que esta categoría es muy complicada, hoy te toca Lebriga y mañana nosotros tenemos que ir a Melilla, con todo lo que conlleva el viaje. Es un rival que tiene muchos ceros de presupuesto y es muy difícil. El Xerez DFC es un equipo que tiene mucha calidad, que está muy bien llevado por Diego. Desgraciadamente somos rivales directos, quiero que me vaya mejor a mí antes, pero que le vaya bien a Diego siempre".