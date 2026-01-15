El mediapunta Berto González, nuevo refuerzo del Xerez DFC

El mediapunta Berto González se ha convertido en nuevo jugador del Xerez DFC, según ha anunciado el club a través de sus canales oficiales. El asturiano llega a la entidad procedente del Numancia de Soria, club en el que ha militado esta temporada. Alberto 'Berto' González García (Avilés, 2 de abril de 1998) se formó en la cantera del Real Sporting de Gijón, donde llegó a sumar 21 partidos disputados con el primer equipo en la categoría de plata, entre las temporadas 2019/20 y 2021/22.

Un año más tarde abandonó Mareo para enrolarse en las filas del AD Alcorcón, contabilizando 985 minutos y 5 goles en Primera Federación. En la misma, ha pasado por la Cultural y Deportiva Leonesa, así como la SD Amorebieta. Suma 2.565 minutos en la tercera categoría del fútbol español y 11 tantos. La primera vuelta de esta campaña ha militado en el CD Numancia de Soria, en el grupo 1 de Segunda Federación, disputando 12 partidos.

El futbolista, de 27 años, ocupará la plaza que ha dejado libre Stéphane Emaná que en la jornada de este jueves 15 de enero ha llegado a un acuerdo con el club para rescindir el contrato que le unía al Xerez DFC. Berto será el segundo refuerzo efecista de este mercado invernal tras el anuncio esta misma semana de la incorporación de Álvaro Barrero.