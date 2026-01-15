El Xerez DFC da la baja a Stéphane Emaná

El Xerez DFC ha anunciado la baja del delantero Stéphane Emaná, que deja así de pertenecer a la primera plantilla. El futbolista camerunés aterrizó en el club el pasado verano procedente del Salamanca CF, club en el que había militado durante la temporada 24/25.

El delantero acaba su vinculación con el cuadro jerezano con un balance de 11 partidos jugados, ningún gol y un total de 230 minutos, un bagaje escaso marcado además por su escasa fortuna con las lesiones, ya que ha estado lesionado desde la jornada 5 a la 11.

Emaná ha disputado únicamente dos partidos como titular, en la jornada 13 ante el Estepona y en la jornada 15, frente al Linares. Curiosamente, ambos terminaron con victoria efecista. En el resto de las nueve apariciones restantes apenas disputó los minutos finales. Así, frente a la Deportiva Minera en la jornada 1 jugó 15 minutos; en la 2, frente a La Unión, 15 minutos; en la jornada 3 frente al Atlético Malagueño, 6 minutos; en la jornada 4, frente al Real Jaén, 18 minutos; en la 12, ante el Puente Genil (3 minutos), en la 13, frente al Recre, 9 minutos; en la 16 frente al Lorca, 4 minutos; en el derbi ante el Xerez CD, 10 minutos, y la pasada semana ante La Unión en Chapín saltó al campo en el minuto 79, es decir, disputó 11 minutos.

Desde el club, a través de sus canales oficiales, le ha dado "las gracias por su entrega y dedicación durante estos meses, al mismo tiempo que le deseamos la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional".