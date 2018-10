"El mensaje a los jugadores es que el camino es la humildad, no agrandarnos"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, no pudo tener mejor regreso al Alfonso Murube: "Ya dije en la previa que para mí era un partido importante a nivel sentimental porque tengo muy buena relación con mucha gente de aquí pero deportivamente es un partido normal que hay que jugar. Lo hemos preparado lo mejor posible, hemos tenido la fortuna de llevárnoslo ante un equipo que está muy bien entrenado por Juan Ramón y que tiene grandes jugadores. Entonces, para nosotros es una satisfacción importante".

Al técnico xerecista le preguntaron si se imaginaba que iba a ganar 0-3 en Ceuta y respondió que "sinceramente, cuando me dices vas a ganar 0-3 ya no solo aquí en Ceuta sino en cualquier campo de Tercera División es ir con unas expectativas bastante halagüeñas. Creo que el resultado es un condicionante; es verdad que hemos hecho un buen partido a nivel defensivo, hemos estado muy organizados, hemos tapado las vías, que ellos las tenían un poco más complicadas... Hemos sido muy certeros a la hora de finalizar las jugadas... Creo que el resultado es consecuencia de muchas cosas que nos han ido de cara y el Ceuta no ha tenido la suerte de otros días. Sinceramente, los resultados en el fútbol a veces nos dejan una imagen que no se corresponde con la realidad. Yo estoy muy satisfecho del trabajo que han hecho todos los jugadores. Han creído en una idea distinta a lo que veníamos haciendo, no solo eso sino que durante la semana han trabajado para intentar ganar un partido en un campo complicado. Por lo tanto, a la pregunta, ojalá sueñe eso siempre y ojalá siempre se cumpla, pero eso creo que no va a ser así".

Sobre si el Xerez DFC había dado un aviso a los rivales con el contundente resultado en el Murube, Masegosa quiso huir de cualquier exceso de euforia: "Voy a hacer la lectura totalmente contraria: la lectura es que hemos sabido ganar 0-3 aquí porque hemos sido muy humildes y no nos lo hemos creído durante la semana. Si este resultado nos va a hacer no entrenar con la misma intensidad que hemos entrenado esta semana, no tener las mismas conversaciones que hemos tenido esta semana, estamos empezando a perder el próximo partido, que es contra el Guadalcacín. Me da igual: el Guadalcacín tiene el mismo derecho a soñar con ganar 0-3 como tenemos nosotros aquí, y para quitarles el sueño tenemos que ser humildes. Ahora mismo estamos contentos, cogemos el barco con alegría pero tenemos que vender todo lo contrario. Creo que este resultado nos tiene que dar alas en cuanto a coger confianza, a creer en el camino de la victoria, que es entrenar como hemos entrenado esta semana y evidentemente esforzándonos al máximo en los partidos".

No cree el preparador sevillano que el 0-3 pase factura al Ceuta porque "quizá a veces una derrota te hace ser mejor equipo si la gestionas bien, como nosotros la hemos gestionado, te hace ser mejor equipo. No saco pecho cuando gano 0-3 pero tampoco me hundo en la miseria cuando pierdo 3-0 en Lebrija, hay que analizar lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Queda muchísimo, para nosotros es un punto de inflexión en cuanto a que hemos sido capaces de ganar en un campo complicado con un marcador holgado pero queda un mundo. Estoy convencido de que el primero no lo va a ser a final de año, la clasificación se va a mover muchísimo".

El entrenador del Xerez Deportivo FC resumía el partido diciendo que "para nosotros es un golpe de efecto, porque ganar aquí es difícil, lo dice la historia, pero el mensaje a los jugadores es ese, que el camino no es agrandarnos, el camino no es el exceso de confianza; el camino es la humildad y trabajar como hemos trabajado esta semana".