La plantilla del Xerez DFC ya está de vacaciones

La plantilla del Xerez Deportivo FC ya se encuentra de vacaciones después de acabar la fase de ascenso este pasado domingo en el Ciudad de Lepe, donde los de Pérez Herrera rompieron su racha de 17 partidos seguidos sin perder ante un San Roque que obtuvo el ascenso directo a la 2ª RFEF aprovechando el batacazo del Xerez CD en Puente Genil.

En el encuentro contra los onubenses, el central jerezano Basto, capitán del filial, jugó su primer partido como titular en Tercera División. "Esto para mí era un partido muy importante, era mi primer partido como titular y lo tomaba como una prueba, he intentado dar el máximo y ayudar al equipo y aunque el resultado no ha sido favorable, porque queríamos continuar con la racha de invictos, lo he dado todo".

Para el central "es un orgullo" haber podido debutar como titular porque "me lo dicen hace seis años que estaba en la grada con el Kolectivo y no me lo creo. Siempre me han dicho que con trabajo todo llega".

El jugador asegura que estuvo algo nervioso en los primeros minutos, "quieras o no la presión se nota, era un partido de play-off y ante un gran rival. Poco a poco me he ido acomodando, me he liberado y los compañeros me han dado confianza". Y del partido reconocía que el rival fue superior: "Han tenido el dominio todo el partido, es un equipo que juega bien al fútbol y aunque Pepe anotó luego llegó el segundo".

Y si Basto debutaba como titular, quien lo hacía esta temporada era Álex Padilla, inédito por la lesión que sufrió a principios de septiembre y que le ha tenido fuera todo este tiempo. El lateral derecho, que además se retira para entrar en las Fuerzas Armadas, tuvo siete minutos que "los he disfrutado mucho, era una espinita clavada no poder jugar esta temporada. El míster habló conmigo, me dio la oportunidad y estoy superagradecido, los compañeros me han felicitado y estoy contento de poder despedir la temporada jugando un rato".

El capitán pudo lucir en los minutos finales el brazalete y aseguró sentir "una emoción tremenda porque el futbolista al final lo que quiere es jugar y entrenar con los compañeros, y desgraciadamente no he podido hasta estas dos últimas semanas. Me he emocionado al entrar y luego he intentado disfrutar". Por último, señalaba que "estoy muy contento porque me he superado una vez más. Llevo aquí muchos años y este año después de la lesión y cinco meses fuera la palabra que me sale es superación, me siento como un guerrero".

Por último, Pepe Sainz se estrenó como goleador con el primer equipo. Sustituyó a Jacobo en el 60' y diez minutos después anotaba el empate con un disparo lejano que se le escurrió entre las piernas a Robador. "Llevo un año bastante duro trabajando, ha llegado la oportunidad y es una satisfacción muy grande el gol" El atacante se lo dedicó "a mi familia y a los compañeros del Xerez B y es un orgullo meter un gol en este partido de fase de ascenso. Lo he celebrado como si fuera lo más grande".