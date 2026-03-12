La plantilla del Xerez DFC, centrada en sacar adelante el partido ante el Melilla

La plantilla del Xerez DFC prepara con intensidad estos últimos días de entrenamiento de la semana centrada únicamente en sacar adelante los tres puntos en la primera de las tres finales que se avecinan: Melilla, Almería B y Estepona.

Los de Diego Caro tienen la baja por acumulación de amonestación de Ilias Charid, una sanción que ha confirmado la Federación este jueves. Será el primer partido que se pierde el mediapunta azulino esta temporada, pues hasta el momento había tomado parte en los 26 encuentros que se han jugado. Charid ha sido titular en 24 de los 26 partidos jugados, y ha salido desde el banquillo an la jornada 22 ante el Real Jaén y en la 25 ante el Atlético Antoniano.

La sanción obligará nuevamente a Diego Caro a modificar su once inicial, una vez que el técnico cordobés había empezado a moldear su alineación en estas últimas jornadas. Así, en Lebrija y en Lorca, la defensa ha contado con tres fijos, Marcelo, Rubén Cantero y Carlos Daniel, y ha alternado a Udom y Morante, debido a la sanción del nigeriano.

En mediocampo, Parejo ha vuelto a ser fijo, mientras se han alternado Gandoy y Curro Rivelott, y arriba, Dieste y Longo se han alternado en Lorca y Lebrija. En la mediapunta es donde ha habido más movimientos, ya que sólo Berto ha disputado los dos últimos encuentros como titular.

Llamamiento a la afición

Conscientes de la situación deportiva del equipo, la directiva del club ha puesto en marcha una iniciativa de cara al partido del domingo ante el Melilla. Así, los precios de las entradas para acceder a Chapín será con una entrada única de 5 euros, dejando el acceso gratis para los menores de 12 años. Las localidades se pueden adquirir en las oficinas del club y también se podrán comprar en las taquillas de Chapín antes del encuentro.