La plantilla del Xerez DFC da la cara: conjura para que Melilla sea el punto de inflexión

Diego Caro estará este domingo en el banquillo del Xerez DFC gracias a la intervención de la plantilla azulina, que en la tarde-noche del lunes convenció a la directiva para que no destituyera al técnico cordobés, entonando el 'mea culpa' por las ocho jornadas que acumula sin ganar un partido. Los capitanes Marcelo, Curro Rivelott, Rafa Parejo y Mauro Lucero, acompañados por los jugadores del primer plantel -sólo ha faltado Samuele Longo, que se realizaba unas pruebas-, han salido a la palestra para explicar a los aficionados cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos.

Marcelo Villaça, primer capitán del equipo, ha leído un comunicado antes de dar paso a las cuestiones de los medios presentes: "Hoy salimos aquí todos juntos porque creemos que era necesario dar la cara y explicar la situación actual. La realidad es la que es y estamos en descenso a falta de ocho partidos. Llevamos dos meses sin ganar y no estamos a la altura que este club, esta camiseta y este escudo se merecen", comenzó diciendo el lateral derecho.

"Sabemos perfectamente que el momento es muy delicado y aquí no venimos a maquillar nada ni a buscar excusas. Venimos a asumir nuestra responsabilidad y decir que los principales culpables de la situación en la que estamos somos nosotros, los jugadores, que somos los que salimos ahí cada domingo. Decimos y repetimos que vamos a por todas, que vamos a muerte, que lo vamos a conseguir, pero la realidad es que no lo hacemos y no es cuestión de no querer hacerlo. Es que para hacerlo tienes que creértelo y estar convencido de ello porque, si no, no te vale de nada porque se quedan palabras vacías. No hay que decir las cosas, sino hay que sentirlas para poder hacerlas".

"Queremos agradecer -continuó- a la directiva todo el esfuerzo que está haciendo, el apoyo y la exigencia que nos transmiten, más la verdad es que no pueden hacer por buscar la manera de revertir esta situación. Entonces, si estamos aquí es para dar un paso al frente y asumir la responsabilidad que nos toca y, como he dicho, creer ciegamente y estar convencidos de que este domingo lo vamos a sacar y que todos vamos a muerte con el míster. Eso se lo hemos querido hacer llegar a la directiva ayer (por la tarde del lunes) y hoy se lo queremos hacer llegar al xerecismo, pero, como he dicho, decirlo no sirve de nada si luego no se demuestra en el campo. No vamos a prometer palabras vacías. Lo único que podemos prometer es que saldremos convencidos de que ganamos, pero convencidos de verdad, no de palabra, porque sabemos que tenemos equipo, tenemos vestuario y tenemos orgullo suficiente para sacar esta situación adelante".

"Por ello -decía para finalizar-, me gustaría lanzar un mensaje de remar todos en la misma dirección porque el Xerez somos todos y sabemos que, a pesar de estar dolidos por la situación en la que estamos y de ahora mismo verlo todo negro, aquí nadie va a abandonar este barco y el xerecismo jamás se va a rendir y va a hacer hasta lo imposible porque Chapín ruja como en las grandes citas, como esa segunda parte de Jaén, donde Chapín volvió a vibrar como hacía tiempo que aquí no se veía. Así que solo nos queda estar convencidos de darlo todo, absolutamente todo, hasta lo imposible para conseguir que el Xerez Deportivo esté otro año más en Segunda Federación. Ahora más que nunca, forza Xerez".

Reunión con la directiva

Ya en el turno de palabras, se le preguntaba al capitán por cómo fueron sucendiendo los hechos en la jornada del lunes hasta desembocar en la reunión con la directiva en la que se pedía la continuidad del entrenador: "Quisimos transmitir a los máximos responsables que los culpables de la situación somos nosotros, que estamos a muerte con el míster, que no creíamos que la solución fuera la destitución. Le dijimos que creemos que Diego es el indicado para revertir esta situación y que los máximos responsables de la situación que vivimos ahora mismo, pues que somos los jugadores".

¿Qué ha pasado para que un equipo que sumó con Diego Caro ocho partidos sin perder ahora lleve el mismo número sin ganar? "Cuando llegó fue un aire fresco y a todos nos ilusionó. Después de una racha negativa empezamos a conseguir resultados y los resultados te refuerzan mucho, pero la realidad es que a pesar de estar, como he dicho, dos meses sin ganar y de la dinámica negativa, el mensaje que le quisimos transmitir a la directiva es que lo fácil sería callarnos y esperar que la directiva tome la decisión que sea, asumirla y ya está, pero quisimos mostrarle que vamos todos a una y vamos a luchar hasta el final y vamos a muerte todos juntos y eso es lo difícil, después de dos meses de la dinámica que tenemos estar unidos, pues lo fácil sería que cada uno barriera su parcela e intentara que no le cayeran las cosas encima".

La afición está de uñas con el equipo después de ocho partidos sin ganar y a cinco puntos de la permanencia. ¿Qué recibimiento esperan el domingo? "Entendemos el enfado porque es difícil ver la luz después de dos meses sin conocer la victoria. No estamos en situación de pedir nada a la afición, somos nosotros los que tenemos que darle y como he dicho no vale con decir porque se va a quedar en palabras vacías, tenemos que creérnoslo porque es la única forma para que nos salgan las cosas, creérnoslo de verdad, de corazón y mostrarlo al final, si lo mostramos en el campo seguro que el aficionado va a responder como responde siempre pero le tenemos que dar nosotros".

Contra el Melilla es el primero de tres partidos con rivales que estab peor clasificados que los azulinos. Mauro comentaba al respecto que "va a ser el punto de inflexión" que el equipo busca para alzar el vuelo. "Son tres partidos importantes pero el más importante es el de este domingo, es un rival que está ahí con nosotros peleando por el mismo objetivo y todo pasa por eso, lo que pase después se analizará a partir del domingo a las tres de la tarde pero nosotros la mentalidad la tenemos puesta en Melilla, en lo que ha dicho Marcelo, en estar juntos, en hacer las cosas muy bien para enganchar a la gente, para darles a ellos motivos para que crean en nosotros. Melilla es y va a ser un punto de inflexión para nosotros".