Rafa Parejo, el termómetro del centro del campo del Xerez DFC, renovado

Nuevo golpe de efecto del Xerez DFC. El club ha alcanzado un acuerdo con el centrocampista Rafa Parejo (Villanueva de la Serena, 11/04/2000) para que siga defendiendo una temporada más la camiseta azulina y será la cuarta. El xerecista es en uno de los mejores mediocentros -este caso pivote defensivo- del Grupo IV de Segunda RFEF y, por supuesto, ha sido imprescindible en los planes de todos los entrenadores desde que llegó a la entidad cuando era sub-23 en Segunda RFEF procedente del UD Logroñés, que entonces militaba en Primera RFEF, y también lo es para el nuevo Xerez DFC de Antonio Fernández. Sus prestaciones en la sala de máquinas siempre son un plus para su equipo y, muchas veces, su trabajo puede pasar desapercibido, pero es un termómetro en el centro del campo y un recuperador incansable. El próximo curso deberá coger los galones de una escuadra que le va a necesitar. 'Rafa Parejo is on fire'.

El centrocampista, de este modo, entrará el próximo curso en el selecto club de los 'centenarios', ya que está pocos partidos de alcanzar la cifra. En las tres campañas, suma más de noventa, más de 7.500 minutos y le ha puesto su firma a media docena de goles, dos de ellos esta temporada y ambos desde el punto de penalti, ante el Cádiz Mirandilla en El Rosal (0-2) y contra La Unión Atlético (2-1).

Seguido muy de cerca por otros clubes de la categoría, el extremeño se siente a gusto en Jerez y en el Xerez DFC y las negociaciones llevadas a cabo por Antonio Bello han cristalizado. La entidad ha anunciado, a través de sus redes sociales, una de las noticias más esperadas por la afición: "El Xerez Deportivo anuncia que el futbolista de la primera plantilla, Rafa Parejo González (Villanueva de la Serena, 2000), seguirá formando parte de la primera plantilla durante la próxima temporada 2025-26.

Parejo llegó a la entidad la pasada campaña 22-23, procedente del UD Logroñés como una gran apuesta de futuro. Desde el primer día, su sabiduría, colocación y liderazgo en el centro de operaciones le convirtieron en indiscutible siendo además pieza clave todas las temporadas en las que ha militado en nuestra entidad, convirtiéndose además en uno de los capitanes.

En su primer año como xerecista sumó 1.874 minutos y anotó un gol. A pesar del descenso de categoría aquella temporada, Parejo decidió quedarse para devolver un año después al equipo a Segunda Federación destapándose como auténtico baluarte de la medular azulina. En su segundo año acumuló 3.058 minutos y anotó 3 goles.

En la presente campaña, tanto para David Sánchez como para Antonio Fernández ha sido un fijo sumando 2.651 minutos más a sus espaldas en los que ha anotado otros 2 goles. Tras ello, la dirección deportiva encabezada por Antonio Bello y el futbolista iniciaron las negociaciones para su renovación las cuales se han cristalizado en las últimas horas.

Desde el Xerez Deportivo le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva temporada en la que seguirá defendiendo los colores y el escudo de la entidad xerecista".

La plantilla de la 25/26

Rafa Parejo se une al 'club' de los renovados junto a Ilias Charid, los defensas sub-23 Beny y Antonio Salguero y el extremo roteño Sergio García. Igualmente, formarán parte de la plantilla 25/26 los tres futbolistas firmados hasta el momento, el lateral Juanjo Mateo, que procede del Linares, y los centrales David Morante, de la Deportiva Minera, y Mauro Lucero, también del Linares. Por contra, la entidad ha confirmado hasta el momento las bajas (siete) de Ivo, que ha regresado al Leganés tras cumplir su cesión, Beto Plaza, Álvaro Martínez, Fran Núñez, Juaniyo, Asier, tras rescindir su contrato, ya que le restaba una temporada, y Jacobo Cornejo.