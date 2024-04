El rompecabezas de David Sánchez para Cartaya

Tres bajas por sanción de una tacada. El Xerez DFC ha perdido para el decisivo partido de este sábado (18:30) en el Luis Rodríguez Salvador ante el Cartaya a tres jugadores importantes por acumulación de amonestaciones y el técnico azulino, David Sánchez, tendrá que realizar variantes en casi todas sus líneas para afrontar una cita en la que su equipo puede atar de forma matemática el play-off de ascenso si consigue un mejor resultado que el que logre el Salerm Puente Genil frente al Utrera el domingo en el San Juan Bosco. Los azulinos son cuartos con 55 puntos a falta de doce y el cuadro pontano es sexto con 46.

David León, que llegó al club antes del cierre del mercado en enero procedente del Real Jaén y traía dos amarillas, Álvaro Martínez e Ilias Charid vieron la quinta cartulina el pasado domingo en Chapín ante el colista Cabecense, han sido sancionados con un encuentro por Competición y se pierden la cita de esta jornada.

Lateral izquierdo

De este modo, David Sánchez tiene montar el puzle con las piezas que le restan, que no son demasiadas en algunas posiciones. La banda izquierda ha sido la más 'atacada'. De hecho, el sevillano se ha quedado sin laterales zurdos natos. Beny ya ha comenzado a trabajar con el grupo tras superar sus problemas médicos, pero no está disponible y León está castigado. El entrenador xerecista tendrá que tirar de Marcelo Villaça para cambiarlo de banda y colocarlo ahí, una posición que no es desconocida para el jerezano, ya que la ha ocupado en otras ocasiones. En el flanco derecho estará Beto Plaza.

Centro del campo

En la medular se le presenta un nuevo problema. Tanto Rafa Parejo como Álvaro Martínez se encuentran en un gran momento de forma, están muy enchufados y compenetrados y se han convertido en el motor del equipo. La pasada jornada con el Cabecense, Parejo se quedó en el banquillo y entró Javi Díez junto a Álvaro, pero en el descanso tuvo que entrar para dar un plus más al centro del campo y al partido, que en esos momentos marchaba aún 0-0 y luego terminó 4-0. En Cartaya, con Martínez castigado, lo normal es que Javi Díez repita como titular, esta vez junto al de Villanueva de la Serena.

Extremo zurdo

Y en la izquierda, Teté, que también fue suplente, puede tener una nueva oportunidad demostrar su calidad y potencial. Pegado a la cal también podría actuar Carri, pero es lógico pensar que David Sánchez no lo cambie de posición dado su rendimiento como mediapunta.

La portería

Para este encuentro será alta Matías Ramos, que ya cumplió su partido de sanción, pero arrastraba molestias -de ahí que forzara en Ceuta la quinta amarilla- y el preparador azulino tendrá que decidir si sigue confiando en Llamas, que ha dejado su portal a cero en los dos últimos partidos que ha disputado, o ya recuera al argentino.

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, la alineación será muy diferente a las últimas y la podrían componer, aunque el técnico también se puede guardar alguna carta y realizar otras variantes, Llamas o Matías Ramos, Hugo, Oca, Marcelo, Rafa Parejo, Javi Díez, Pepe Rincón, Carri, Teté y Pablo González.

La plantilla azulina sigue con su puesta a punto de cara al partido ante los cartayeros y este viernes llevarán a cabo una nueva sesión en el Pepe Ravelo.