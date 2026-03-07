El técnico del Lorca no se fía del mal momento del Xerez DFC: "Tienen calidad"

Sebas López, técnico del Lorca, no se fía del mal momento que atraviesa el Xerez DFc y señala al respecto que "es un equipo que quiere ser protagonista con el balón, cuenta con jugadores de mucha calidad en la última fase, tienen muy buen juego combinativo y le gusta que el balón llegue en buenas condiciones a la última fase, además de que tiene también buenos jugadores para trabajar en relación al balón parado. Es un rival a tener en cuenta en transiciones, es un rival que domina muchos registros y siempre ha estado dentro de los partidos, nadie ha conseguido golearlos".

Esa es la radiografía que ha realizado el entrenador del Lorca, que tiene problemas en la banda derecha con las bajas de los laterales Jaime Escobar y Soler: "Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, creo que tenemos opciones de colocar a jugadores ahí que ya han jugado en otros equipos y vamos a aprovecharlo, entonces estamos convencidos de que el jugador que utilicemos en esa posición nos va a dar esa versatilidad y que nos va a dar lo que queremos y lo que necesitamos".

Además, López se refería a la igualdad que impera en el grupo. "Es un partido clave, viene un rival que tiene esa necesidad, que está abajo y quiere salir de ahí como sea. Va a ser un partido en donde tenemos que mostrar nuestra mejor versión, como siempre, este grupo ya lo estáis viendo, cualquier rival te gana, cualquier rival te cuesta ganarle y va a estar todo muy igualado hasta el final. Es un partido para volver a reivindicarnos, recuperar nuestra versión buena y recuperar esos puntos que nos dejamos en Extremadura y consumar los ansiados 42 puntos".

Volviendo al Xerez DFC, añadía que "Diego (Caro) está haciendo un buen trabajo, en realidad todos los entrenadores de este grupo están muy bien preparados, hay muy buenos equipos y nosotros tenemos que buscar nuestra mejora si queremos competir contra estos rivales".