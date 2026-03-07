Al Xerez DFC sólo le vale ganar en el Artés Carrasco de Lorca

Una final y sin paliativos. Así afronta el Xerez DFC la salida de este domingo (18 horas) al Artés Carrasco de Lorca. Los azulinos, con la soga al cuello después de siete jornadas seguidas sin ganar y a cuatro puntos tanto del play-out como de la permanencia, está obligadísimos a lograr un triunfo que no les sacaría del descenso pero probablemente sí les acercaría a los puestos de salvación con ocho jornadas aún por delante y un calendario con varios enfrentamientos consecutivos con rivales directos por delante: Melilla, Almería B y Estepona.

Los de Diego Caro deben cambiar la mala dinámica y necesitan sumar de tres para no verse más hundidos en la clasificación. Los azulinos sólo han ganado un partido en 2026, a La Unión Atlético y de eso hace ya casi dos meses. Tras golear a los malacitanos, el equipo entró incomprensiblemente en barrena: derrotas seguidas en Yecla (3-0), UCAm Murcia (1-2) y Malagueño (2-1); además de la sufrida en el aplazado contra el Real Jaén (1-2). Como a perro flaco todo son pulgas, por el camino ha ido desperdiciando penaltis que podrían haber cambiado el signo de los partidos, el último de los tres consecutivos fallados el pasado domingo en Lebrija, donde el equipo al menos arrancó un punto y mantuvo la portería a cero.

Samuele Longo quiere enmendar en Lorca el penalti fallado en Lebrija. / Manuel Aranda

Esa es precisamente una de las cosas que le ha pedido Diego Caro a sus jugadores, otra portería a cero para al menos asegurar un punto. La otra, ser más verticales en ataque, ya que el equipo ha perdido 'punch' y no tiene esa alegría en el juego que puso en liza en los primeros partidos del técnico cordobés, que ha pasado de protagonizar la segunda mejor racha del equipo en Segunda RFEF (ocho partidos puntuando) a tener ahora la segunda peor con siete jornadas sin ganar.

La tarea no será sencilla porque enfrente estará un Lorca que aspira a disputar el play-off de ascenso pese a ser un recién ascendido al Grupo 4. El equipo de Sebas López afronta el choque sin el sancionado Jaime Escobar y tras caer goleado 3-0 en casa del Extremadura, derrota que puso fin a una racha de cuatro triunfos seguidos que habían metido a los murcianos entre los cinco primeros. En el Artés Carrasco, el Lorca sólo ha perdido dos partidos -Aguilas y La Unión-, encajando sólo cinco goles y manteniendo su puerta a cero en los cuatro últimos compromisos como local.

Diego Caro, que ha citado a toda la plantilla además de al canterano Domi, recupera para el encuentro de este domingo a Curro Rivelott, que se perdía el partido en casa del Antoniano por ciclo de amonestaciones, si bien el técnico podría seguir dando consistencia al centro del campo formado por Rafa Parejo y Yago Gandoy. En ataque, Samuele Longo podría tener su tercera titularidad consecutiva, escudado por la vuelta de Ilias, Ekiza y Javi Feria, 'jugones' para un partido en el que la victoria se hace imperiosa. Con Bloch en la portería, la vuelta de Udom al centro de la defensa parece clara, así como la titularidad de Marcelo, Cantero y Carlos Daniel.