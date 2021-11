Los técnicos y la plantilla del Xerez DFC, satisfechos con el sorteo de la Copa del Rey

El sorteo de la primera eliminatoria de Copa del Rey ha deparado que el Xerez DFC se enfrente al Leganés en su primera participación en esta competición. Será una noche histórica para la entidad y el rival ha agradado tanto al cuerpo técnico como a la plantilla, que siguieron juntos el sorteo en la sala de prensa de Chapín.

Pérez Herrera, entrenador azulino, apunta que "dentro de las posibilidades que había, el rival es atractivo. Es un equipo de Segunda División potente, con historia, que ha militado en Primera. Esta temporada no ha comenzado del todo bien, pero el cambio de técnico le ha dado un impulso y se está recuperando".

El preparador jerezano cree que "se va vivir en Chapín un gran ambiente de fútbol, va a ser una noche histórica, tocará disfrutar compitiendo. Esta entidad, con sólo ocho años de vida, va a participar en este torneo y es para sentirse orgullosos. Es fruto del trabajo realizado la pasada temporada".

No renuncia a nada y apunta: "Sorpresas en esta competición hay todas las campañas, jugamos en casa, a partido único y sobre el terreno de juego seremos once contra once. Son favoritos porque se trata de un gran rival del fútbol profesional, pero no renunciamos a nada. Estamos dispuestos a hacer ruido".

Bello, contento

Por su parte, Bello, capitán xerecista, explicó a los medios oficiales del club que "hemos vivido el sorteo con muchísima ilusión. Esta eliminatoria es un premio al trabajo realizado en los últimos ocho años por toda la gente que decidió dar el paso y fundar este club. El partido debe ser una fiesta del xerecismo".

Sobre el rival, apuntó que "estamos muy ilusionados por enfrentarnos a un equipo histórico como es el Leganés. Nos hubiese gustado que nos tocara un Primera, pero nos ha tocado el Leganés, que ha jugado en Primera. Estamos deseando que llegue ese día y disfrutarlo".