El UCAM Murcia, rival este domingo del Xerez DFC, se refuerza con Aitor Puñal

El UCAM Murcia, equipo que este domingo visita Chapín para medirse al Xerez DFC, ha anunciado el fichaje de Aitor Puñal, hasta ahora capitán del Marbella y que baja una categoría para intentar dar el salto a Primera RFEF con los católicos. "El club suma a su proyecto deportivo a un jugador polivalente, capaz de desenvolverse con solvencia desde la defensa hasta el centro del campo y la zona ofensiva, aunque su posición principal es la de defensa central. Aitor destaca por su fuerza física, lectura del juego y capacidad para aportar tanto en tareas defensivas como ofensivas, ofreciendo fiabilidad y competitividad en distintas fases del juego", explican en la página oficial del UCAM.

Formado en la cantera del Atlético de Madrid, Puñal completó toda su etapa juvenil en el club rojiblanco, disputando tres temporadas en División de Honor. En la temporada 2018/19, dio el salto al fútbol sénior al debutar con el filial colchonero en Segunda División B. Durante este periodo, también participó en tres ediciones de la UEFA Youth League, competición en la que se consolidó como un futbolista imprescindible y en la que aportó goles importantes desde posiciones defensivas.

El futbolista madrileño jugó en el UD Sanse en la temporada 2019/20, compitiendo en Segunda División B, antes de incorporarse, a mitad de curso, a la UD Almería B, entidad en la que permaneció durante dos temporadas y media. Con el conjunto indálico disputó dos play-offs de ascenso a Segunda Federación y estuvo integrado en la dinámica del primer equipo en la temporada en la que el el equipo almeriense logró el ascenso a Primera División, acumulando experiencia en un entorno de máxima exigencia competitiva.

En el verano de 2022, Aitor Puñal se incorporó al Marbella, donde se consolidó desde el primer momento como una pieza fundamental del equipo. En su primer curso, el defensor fue protagonista en el ascenso como campeón del Grupo IX de Tercera Federación RFEF, firmando cinco goles a lo largo de la temporada. En la siguiente campaña, volvió a ser determinante en el salto a Primera Federación, aportando siete goles, entre ellos uno decisivo en la eliminatoria final del playoff. La pasada temporada, ya en la categoría de bronce, contribuyó con cuatro goles para lograr la permanencia, manteniendo un papel destacado dentro del equipo. En la presente temporada, Aitor Puñal ha disputado 16 partidos con el conjunto marbellí, completando así tres temporadas y media en las que se ha convertido en una pieza imprescindible y capitán del Marbella, sumando 120 partidos oficiales y anotando 16 goles.