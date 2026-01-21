Veintinueve fichajes a dos semanas del cierre de mercado

Tras un inicio de mercado bastante tranquilo, los equipos del grupo IV de Segunda RFEF han comenzado a moverse con la intención de reforzas sus plantillas de cara a esta segunda parte del campeonato. A falta de dos semanas para que finalice el plazo de inscripción, los clubes siguen trabajando para mejorar sus planteles. Sólo el Recre y el filial del Málaga no se han reforzado.

Águilas FC

El líder de la categoría es uno de los que más se ha reforzado hasta ahora. Así, han llegado el laterl izquierdo Héctor (Juventud Torremolinos), el extremo Javi Castedo (Estepona) y el mediocentro Yasser (Real Avilés). Por contra, ha prescindido del punta Seth Vega, Ángel López y Hyeon Junk Park.

Deportiva Minera

Otro de los clubes que más ha renovado su plantel es la Deportiva Minera. El conjunto murciano fue el primero en firmar, incorporando al mediapunta Pitu (UD Melilla), para posteriormente incorporar a los delanteros Babá (Yeclano) y Simón Moreno (Tudelano). Ha dado la baja al espigado ariete nigeriano Eghosa Bello, a Salinas y al central Ayala.

Atlético Antoniano

Los de Lebrija también han movido ficha en este mercado. Han llegado el meta Óscar (Chiclana CF); el extremo francés Makuemimo (San Roque de Lepe) y el central Álex Cortijo (Giolanova italiano). De momento, ha prescindido del portero Adrián Romero, que se marchó al Utrera.

Estepona

Con el equipo en situación comprometida, el cuadro costasoleño ha incorporado a tres nuevos fichajes, un número que espera aumentar antes de que finalice el mercado. Ha firmado al central Mario Camero (sin equipo), al también central Xiker Ozerinjauregi (Malappuram FC); y al delantero Heber Pena (Racing de Ferrol). Los malagueños han prescindido de Javi Grillo (Real Avilés); Lolo González (Badajoz) y Javi Castedo (Águilas).

Xerez DFC

El conjunto que entrena Diego Caro también se ha reforzado con dos jugadores, los mediapuntas Berto González (Numancia) y Álvaro Barrero (Extremadura). En cambio, ha dado la baja a Emaná, el meta José Perales y el extremo Pepe Greciano.

Extremadura

También fue otro de los que más rápido se movió en este mercado. Los de Almendralejo han fichado al mediapunta Manu Ramírez (Guadalajara) y al defensa Rober Correa, que estaba sin equipo. En cambio, ha rescindido a Álvaro Barrero, que llegó al Xerez DFC.

Real Jaén

El equipo del Santo Reino también ha movido piezas en enero. Han llegado el delantero AdriánFernández (Juventud Torremolinos) y Nito González (UCAM Murcia). Por contra, se ha marchado el central Jesús del Amo (Real Avilés).

Yeclano

Los de Yecla también han firmado dos jugadores, por un lado el centrocampista Marwanew (Amorebieta) y al delantero AntonioFernández (Quintanar del Rey). Son bajas Babá (Minera); Loren Bianco (Quintanar del Rey), Fadel (Castellón B) y Alejandro Puri.

La Unión

El medio Jesús Cambil (Barbastro) y el meta Joel Jiménez (Numancia) han sido los dos refuerzos hasta ahora de La Unión Malacitano, que ha dado la baja a Asier Grande (Bergantiños).

UD Melilla

El cuadro melillense firmó hace unos días al veterano lateral derecho Lillo (sin equipo) y en la tarde de ayer cerró la incorporación del polivalente atacante Luis Morales (Atlético Sanluqueño). El club unionense ha dado la baja a Pitu (Deportiva Minera).

Linares

El conjunto jiennense forma parte de los clubes que menos movimientos ha hecho hasta ahora. Sólo ha incorporado al lateral izquierdo Eu Gutiérrez (sin equipo); y ha prescindido de Sierra (Arenas de Armilla) y Michael (Torredonjimeno).

Lorca Deportiva

El cuadro murciano tampoco ha renovado en demasía su plantilla hasta el momento. Su único fichaje ha sido el mediocentro jerezano Dani García (Ourense). En cambio, sí que ha dado la baja al delantero Tomás Inglés (Albacete B) y al centrocampista Spinman (Quintanar del Rey).

UCAM Murcia

Los universitarios sólo han firmado al delantero Iván Moreno (Unionistas de Salamanca). Sí ha habido bajas en los murcianos, pues Nito González se marchó al Real Jaén y Marcos Sevilla, lateral izquierdo, ha recalado en el Espanyol B.

Puente Genil

El Salern Puente Genil no ha sido, momento, un equipo que se haya movido en demasía en este mercado. A día de hoy ha incorporado al extremo del Almería B, Tomasinho, mientras que el delantero canario Cacho Guzmán se ha marchado a Las Palmas B.

Xerez CD

Los azulinos han fichado al atacante Zeki (Atlético Sanluqueño), y de momento han dado la baja a Ángel Mancheño (Balona), aunque todo apunta a que habrá más.

Almería B

Ha firmado el central Koné (CE Mercadal) y ha cedido a Tomazinho al Puente Genil.

Sin fichajes

De momento, el Recreativo de Huelva y el Atlético Malagueño son los únicos clubes que no han firmado a nadie.