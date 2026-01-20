El Xerez DFC ya tiene hora para visitar al colista

Una imagen del Xerez DFC en el encuentro ante el Malagueño de la primera vuelta.

El Xerez DFC ya tiene horario para disputar el encuentro que le enfrentará al Atlético Malagueño correspondiente de la jornada 21 del grupo IV de Segunda RFEF. Los azulinos jugarán en la jornada del sábado en la ciudad deportiva del Málaga ante el filial malaguista, un encuentro que dará comienzo a las 17 horas.

El cuadro de Diego Caro tendrá una nueva prueba de fuego a domicilio, donde, desde la llegada del técnico, cuenta con buenos números. En el encuentro de ida, jerezanos y malagueños empataron a un gol en Chapín. Un gol de Juan Hernández pasada la media hora adelantó a los visitantes, pero Udom, en el 53, igualó la contienda de cabeza tras pase de Sergio García.

El Atlético Malagueño es actualmente el colista de la categoría con 9 puntos. El filial sólo ha ganado dos partidos esta temporada, los dos en casa. En la jornada 10 ante el UCAM, al que venció por 1-0, y el pasado fin de semana, jornada 19, al remontar ante el Extremadura.