El Barbate-Xerez DFC B del pasado domingo, encuentro que los azulinos perdieron por dos goles a cero, tuvo como triste epílogo un altercado entre al menos un aficionado del Barbate y el jugador xerecista Moussa Kharbouch. El futbolista, según testigos presenciales, sufrió durante el encuentro insultos racistas y al término del mismo, cuando ya los equipos se habían retirado a sus respectivos vestuarios, se quedaba charlando con un excompañero que ahora juega en las filas barbateñas, sucediéndose a continuación los acontecimientos. En un vídeo que corre por las redes sociales, se aprecia que un aficionado con capucha y el futbolista llegan a las manos.