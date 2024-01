Las virtudes del Pozoblanco, equipo revelación y próximo rival del Xerez DFC

Si hay un partido atractivo en todos los sentidos en la 17ª jornada del Grupo X de Tercera RFEF, la última cita de la primera vuelta, ese es el que medirá el domingo en el Municipal (12:00) a CD Pozoblanco y Xerez DFC, dos de los equipos que más en forma terminaron 2023 y que más argumentos están mostrando a sus seguidores para invitarles a soñar. Sólo tres puntos les separan en la tabla. Los cordobeses son terceros con 29 y los azulinos, sextos con 26. Se han quedado fuera de los puestos de play-off y luchan por entrar nuevamente.

Antonio Jesús Cobos y David Sánchez son dos de los técnicos más destacados de un grupo que cuenta esta temporada con muchísimo potencial en los banquillos. Saben manejar a la perfección el vestuario y le están sacando rendimiento a sus plantillas. Los dos además firman una racha de siete partidos sin perder. De hecho, los locales no caen desde que perdieron contra el Ceuta B a principios de noviembre (3-0). Han atesorado 19 puntos sobre 21, fruto de seis triunfos, cinco consecutivos, y un empate.

El Pozoblanco ha ido de menos a más y está sorprendiendo a todos. Es un equipo camaleónico, que tiene en el bloque, aunque hay individualidades que destacan sobre el resto, su mejor virtud, y su capacidad para competir es tremenda, hace sufrir muchísimo a cualquier adversario.

Firme atrás

Además, ha hecho de su campo un fortín. Ha sumado 18 puntos, con seis triunfos y sólo dos derrotas, precisamente ante los dos equipos que mandan en la tabla Ciudad de Lucena y Xerez CD, y es el segundo mejor conjunto como local. Sólo el Ceuta B ha logrado sus mismos registros y el Ciudad de Lucena arañó un punto más, 19. Curiosamente, es el único combinado que no ha empatado aún cuando ejerce de anfitrión.

Su bloque no ha cambiado demasiado respecto a la temporada pasada, basa gran parte de su potencial en una sólida defensa -ha recibido sólo un gol en las últimas siete jornadas- y su portero, Javi Dela, aunque no es muy alto, está a un excelente nivel. Además, a balón parado generan bastante peligro, especialmente en su feudo, que no es demasiado grande y el césped no siempre está en las mejores condiciones.

El despegue de Abraham

Y a nivel ofensivo su gran pilar es Abraham, punta malagueño que llegó al club el pasado verano procedente del Llerenense extremeño. Ha firmado ya diez goles, prácticamente la mitad de las dianas de su equipo (21), y mantiene un bonito duelo con José Andrés, del Ciudad de Lucena, por el pichichi del grupo. El ariete cuenta con la ayuda extra de sus compañeros de banda, León y Fran Gómez, extremos que tienen calidad y centran muy bien. En la mediapunta, Hugo también suele generar bastante juego y ocasiones de peligro desde la segunda línea.

Su juego no es de toque, pero es práctico e incómodo y si el Pozoblanco es capaz de mantener su nivel competitivo está demostrando que será uno de los conjuntos que pelearán por todo.