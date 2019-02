Pepe Masegosa se ha despedido entre lágrimas de los que han sido sus jugadores. El técnico azulino no ha podido contener la emoción ante las muestras de cariño de la plantilla. Lo mismo le ha sucedido a unos futbolistas que siempre "hemos estado a muerte con nuestro entrenador, la culpa es nuestra".

El preparador sevillano confiesa que se marcha orgulloso del trabajo realizado y que no olvidará nunca su paso por la entidad: "A día de hoy, me siento un xerecista más, ha merecido la pena formar parte de este proyecto y poner mi granito de arena en él".

-¿Cómo ha sido la despedida de sus jugadores?

-Dura y a la vez me llena de orgullo sentirme tan querido por ellos. Desde que se conoció lo que había pasado todos se han volcado y me han mostrado su apoyo. Lo que les he comentado es que ellos pueden conseguirlo y que el mejor regalo que me pueden hacer es disputar la fase de ascenso por todo, que den el máximo. Quiero que se esfuercen a partir de ahora como lo han hecho conmigo, que el proyecto salga adelante con ellos.

-¿Cómo se siente en estos momentos?

-Mal por tener que marcharme y por no poder acabar el proyecto pero contento por tantas muestras de apoyo, no soy de piedra y me han emocionado. Me han hecho sentirme como un xerecista más, que es lo que soy, y me marcho satisfecho de haber formado parte de un proyecto en el que creo. Ha valido la pena pasar por aquí. Lo personal ha trascendido a lo profesional.

-¿Pensó alguna vez que su puesto corría peligro?

-Toda mi vida la he dedicado al fútbol, primero como jugador y ahora como entrenador y sé que los resultados mandan. El domingo sí que llegué a pensar que si no ganaba podía estar en la calle pero creerlo creerlo no, eso nunca lo esperas.

-¿Cómo le comunicaron la noticia?

-Me lo dijo Edu y fue muy cercano, como es él. Fue triste, los dos lo pasamos mal. Aposté fuerte por este proyecto y no ha podido ser. El año pasamos ascendimos y esta temporada no había la exigencia de ascender pero todo se ha torcido.

-El objetivo era luchar por estar arriba, el equipo es octavo a siete puntos del cuarto, ¿lo entiende?

-Estar entre los cuatro primeros no es fácil pero creo que se puede conseguir. Nadie ha sido superior a nosotros en estos 17 encuentros que llevamos sin perder, hemos estado siempre más cerca de ganar que de perder, pocos rivales han sido mejores. Quiero que le vaya bien a este equipo y le va a ir, la plantilla está capacitada para ello.

-¿Por qué se ha llegado a esta situación?

-Eso es complicado de saber y de analizar, hay muchos motivos. Está claro que todos nos equivocamos y yo lo he hecho. Igual tomé decisiones deportivas erróneas en momentos determinados. Aún así, quiero quedarme con lo positivo, me equivoqué pero también he crecido como entrenador, la gestión del vestuario ha sido buena. A todos los jugadores los he tratado igual y a todos les he dicho a la cara lo que les tenía que decir.

-Una parte de la afición nunca comulgó con sus ideas, ¿cómo lo gestionó?

-La opinión es libre y siempre dije que la crítica constructiva es buena. No les reprocho nada, al contrario. Sólo les digo que si en algún momento les he podido molestar que no era mi intención. El club es de ellos y deben apoyarlo de forma incondicional. Su apoyo es clave para el rendimiento del equipo, el equipo les necesita.

-A la hora del adiós, ¿cómo recuerda su mejor y su peor momento en el club?

-Sin lugar a dudas, mi peor momento fue cuando Edu llegó al hotel el lunes para comunicarme lo que había pasado y los dos hablamos de lo que habíamos luchado por este proyecto. No ha sido fácil. Y buenos tengo muchos pero me quedo con todos aquellos en los que me he sentido respaldado por los jugadores, la directiva, amigos incluso periodistas. El lunes me hicieron sentirme orgulloso de haberles entrenado.