Antonio Fernández: "Es un puntazo, mantenemos la distancia y le ganamos el golaveraje a un rival directo"

Antonio Fernández, técnico del Xerez DFC, reconoció la superioridad del San Fernando en la primera media hora de partido, "nos pusieron contra las cuerdas", y calificó el empate como un "puntazo" al mantener tres puntos de ventaja sobre el rival que marca el play-out y, además, "le ganamos el golaveraje". El gallego afirmó que su equipo "lo dio todo" sobre el césped de Chapín y que no puede "reprochar nada" a sus jugadores, simplemente el rival "sacó a relucir nuestros puntos débiles".

Pregunta.¿Qué valoración hace de este empate?

Respuesta.Queríamos hacer un aprtido completo, pero nos hemos encntrado un rival que nos ha puesto las cosas muy complicadas. Es un empate a cero que nos da la posibiliad de mantener el golaveraje y mantenerlos a la misma distancia a la que estábamos. Creo que el partido tiene dos fases muy claras. Los primeros veinticinco o treinta minutos... No estoy nada contento con el desarrollo de esos primeros minutos, lógicamente hay que darle mérito al San Fernando porque ha hecho las cosas bien, pero nosotros hemos pecado de errores que no se pueden cometer, el mismo penalti, el de jugar por dentro con presión y querer girarnos... hemos perdido balones, les hemos dado de comer, se han venido arriba y nos han generado mucho y puesto contra las cuerdas. Después el equipo se repuso y volvimos a ser el equipo que queremos ser.

P.Se mantiene a tres al San Fernando y se le gana el golaveraje. Es un punto que hay que valorar positivamente.

R.Es un puntazo, lo valoro y se lo dije a los jugadores, cuando no puedes ganar, no pierdas y sobre todo ante un rival directo. Había muchas cosas en juego y los jugadores creo que los he notado más atenazados que de costumbre, no se han soltado, han estado timoratos a la hora de tener la pelota y elegir bien. Nos ha salido así el partido, pero también les he dicho que llevamos cuatro partidos en casa y de doce puntos posibles hemos sumado diez, creo que son unos numerazos y hay que darle importancia al resultado, seguimos vivos en la pelea por salvarnos y a preparar el siguiente partido y corregir los errores que hemos tenido en este. Nos hemos encontrado a un buen San Fernando y hemos sido capaces de dejar la portería a cero ante un buen rival.

P.¿Cree que los jugadores tenían en la cabeza que lo más importante era no perder ante un rival directo?

R.Lógicamente sí, pero el mensaje del cuerpo técnico no ha sido ese porque cuando juegas a empatar pierdes. Tenemos que jugar a intentar ganar, pero hay un rival y ha estado en muchas facetas mejor que nosotros. Felicitarlos y nosotros seguir en la línea en la que estamos. Yo voy a defender a mis jugadores a muerte siempre, hemos peleado, nos hemos vaciado, lo hemos dado todo y no tengo nada que reprocharles, luego el acierto es otra cosa y, aún así, estuvimos a punto de llevarnos el partido en la recta final con la oportunidad de Juaniyo, pero bueno a lo mejor no sería lo justo.

P.Se cumple otro bloque de cuatro partidos y al igual que en el primero, el equipo ha sumado siete puntos.

R.Numerazos. Otros siete de doce posibles. Si seguimos así nos salvaremos. Ahora entramos en otro bloque de cuatro partidos y que tenemos uno fuera, dos seguidos en casa y otro fuera. Partido a partido, hay que seguir viendo que tenemos que seguir en esta línea de entrega, de ser solidarios, un equipo humilde y saber que hay días que no tienes el mejor y que también dependes de un rival que también juega y tiene argumentos. Este equipo está hecho para jugar un play-off de ascenso y ascender. Se le ha empatado, se le ganó en la primera vuelta en su casa y el golaveraje es nuestro. Todo es más positivo que negativo.

P.Faltan cuatro partidos y hemos visto que en esta jornada han ganado el Mirandilla y la Minera, ha perdido la Balona... ¿Cree que va a seguir esto tan igualado y reñido hasta el final?

R.No sé, no tengo una bolita mágica. Pero los equipos que están en descenso directo van a tener que sumar muchos puntos para salir de ahí. Nosotros tenemos que seguir sumando, llevamos tres partidos con dos victorias seguidas y un empate ante un rival directo, tres partidos con portería a cero. Partimos con una cierta ventaja que tenemos que saber gestionarla, que el descenso y el play-out está acechando. Mi equipo está trabajando muy bien y me da esa tranquilidad aunque no hayan salido las cosas, se han vaciado y es el camino para conseguir la salvación. Somos un equipo humilde que sabe sus limitaciones y cuáles son nuestros puntos fuertes. Esta vez han salido a relucir un poco nuestros puntos débiles y es lo que hay que intentar mejorar para las próximas jornadas.