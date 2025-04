Antonio Bello: "La derrota me dolió muchísimo, la imagen fue lamentable y los jugadores lo saben"

A Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, todavía le dura el enfado por la derrota del equipo azulino en casa de la Deportiva Minera, por cómo se dio el encuentro, la imagen y la oportunidad desaprovechada de haber dado un paso adelante vital en la pelea por eludir tanto el descenso -que está casi hecho- como la plaza de play-out que ocupa el San Fernando, ahora a dos puntos de los xerecistas con nueve por disputar.

El director deportivo azulino reconoce que las opciones de permanencia siguen intactas y pone en valor la reacción que ha tenido el equipo desde la llegada de Antonio Fernández Rivadulla al banquillo porque "se ha mejorado en cuanto a puntos, resultados y juego, pero a mí la derrota del domingo particularmente me dolió muchísimo. Teníamos dos partidos, San Fernando y Minera, que eran pasos importantes para lograr el objetivo, que lo estamos acariciando, y el equipo dio una imagen que no me gustó anda. Del domingo estoy muy enfadado por eso, por la imagen que se dio".

Bello cree que "el partido no es reflejo de cómo venía trabajando el equipo. Puedes perder porque esto es fútbol y la Minera es un buen equipo pesar de estar ahí, pero jugándonos lo que nos jugábamos no se puede dar esa imagen y ese marcador. Tenemos ahora un partido en casa que es clave, tenemos que salir con sangre en los ojos y al doscientos por cien para quedarnos con los tres puntos y cuando acabe el domingo tengamos el objetivo mucho más cerca".

"Controlamos la primera media hora, pero recibir dos goles en cuatro minutos nos hizo mucho daño. Nos jugábamos la vida y vamos con un escudo en el pecho que es muy grande como para que en un partido que te juegues tanto demos esa imagen y ese resultado"

A modo de análisis, apunta que "el 2-0 nos hace mucho daño porque es cuatro minutos después del primer gol. Hasta el 1-0, el partido lo teníamos controlado, pero recibir dos goles en cuatro minutos nos hace mucho daño. Nos jugábamos la vida, estamos representando a una ciudad y vamos con un escudo en el pecho que es muy grande como para que en un partido que te juegues tanto demos esa imagen y ese resultado. La segunda parte estuvo muy lejos de lo que es nuestro equipo. La primera media hora sí fuimos nosotros, tuvimos el partido controlado y algunas aproximaciones al área sin crear excesivo peligro, pero a partir de ahí el equipo no fue lo que estamos acostumbrados a verle en las últimas jornadas".

El director deportivo ha mantenido algún intercambio de pareceres a modo individual, pero no ha reunido a la plantilla porque "no ha hecho ni falta, son conscientes de que no estuvieron a la altura. He hablado con varios jugadores de manera individual, pero no he hecho una charla colectiva porque quedando las jornadas que quedan nos va a restar más que sumar. Ellos son conscientes de lo que pasó el domingo y la oportunidad que perdimos y también son conscientes sobre todo de la imagen que dimos. Nos tiene que servir para salir con más ganas el domingo, es un partido clave, lavar la imagen y lograr una victoria porque nuestra afición se lo merece".

"Si no salimos con ese hambre de ir a por el rival, ser valientes y agresivos lo vamos a pasar mal porque el Don Benito es un arma de doble filo, está descendido pero juega sin presión"

Bello no cree que faltase actitud, sino que "no estuvimos a la altura, la imagen fue lamentable, pero no creo que fuese por falta de actitud y no dar el cien por cien. Es verdad que la Minera estaba en la misma situación que nosotros e incluso creo que tiene peor calendario que nosotros y actuando como local sabía que se la jugaba de todas todas, igual que nosotros y si no vas al cien por cien durante los 90 minutos lo íbamos a pasar mal".

Así que hay que hacer borrón y cuenta nueva porque el domingo llega el Don Benito: "Jugamos en casa con nuestra afición, que nos va a estar respaldando y nos jugamos el objetivo de la temporada el domingo, que vamos a jugar sabiendo el resultado del San Fernando, que tiene una salida muy complicada a Estepona, que se está jugando el play-off. Tenemos que aprovecharlo, con Antonio llevamos en casa 10 de 12 puntos, estamos fuertes en Chapín y hay que seguir estándolo".

"Me han dado palos, soy de la casa y eso parece que exige más, pero teníamos claro cuál era nuestro objetivo, estoy deseando conseguir la permanencia y la vamos a lograr"

Y ojo, porque no se fía de un rival que ganó hace tres jornadas en San Fernando y que el pasdo domingo empataba en Chapín frente al Xerez CD: "Si salimos con la actitud que estamos mostrando en Chapín podemos quedarnos con los tres puntos, pero tenemos que ser conscientes de que si no salimos con ese hambre de ir a por el rival, ser valientes y agresivos lo vamos a pasar mal porque el Don Benito es un arma de doble filo, está descendido pero juega sin presión y nos puede poner en apuros como hizo contra el San Fernando y el Xerez Club Deportivo. Han sumado cuatro puntos contra ellos y eso nos debe hacer estar más alerta si cabe".

La temporada está siendo complicada para todos y el director deportivo se ha llevado lo suyo a modo de críticas, 'palos' que entiende porque "el fútbol es así, me pasaba también cuando era futbolista y además siendo capitán, que eres la representación del vestuario. Me han dado palos, soy de la casa y eso parece que exige más, pero teníamos claro cuál era nuestro objetivo y queremos cerrarlo cuanto antes. Estoy deseando conseguir la permanencia, nos la merecemos y lo vamos a conseguir y cuando se logre haremos balance de la temporada y pondremos notas".