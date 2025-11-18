El Xerez DFC se aferra a Chapín ante un Salerm Puente Genil vulnerable lejos del Manuel Polinario

Xerez DFC y Salerm Puente Genil, compañeros de viaje durante algunas temporadas tanto en División de Honor como en Tercera, se verán las caras este domingo (17:00) en Chapín por primera vez en Segunda Federación tras el ascenso de los pontanos el pasado verano en un partido de alto voltaje, en el que habrá mucho en juego. Las dos escuadras están instaladas en la zona baja de la tabla y necesitan puntuar para no complicarse más, aunque la igualdad es máxima en el Grupo 4 y restan todavía 23 jornadas. El combinado azulino, desde la llegada de Diego Caro, que fue técnico de los rojinegros dos temporadas (19/20 y 20/21) en Tercera, ha mejorado sus prestaciones con cinco puntos de nueve (un triunfo y dos tablas), pero todavía no le ha llegado para salir de una zona de descenso que marca con 11 puntos, justo tres menos que su rival (14) y en play-out.

Los cordobeses, que parten con el objetivo de lograr la permanencia, no atraviesan un momento especialmente cómodo después de comenzar la temporada de forma meteórica, venciendo a dos equipos de los llamados a estar arriba, Xerez CD y Recreativo de Huelva en las dos primeras jornadas, y llegar hasta la sexta sin perder. Están mostrando dos caras, una en el Manuel Polinario, escenario en el que no conocen la derrota (dos victorias y cuatro empates) y es uno de los invictos junto a Extremadura, Yeclano, UCAM y Melilla, y otra lejos de su fortín. A domicilio, la escuadra de Álvaro Cejudo es de las peores el Grupo 4 y no termina de encontrar la regularidad pese a que compite y no se lo pone fácil a sus rivales. Ha cosechado cuatro unidades y sólo los propios xerecistas y el filial del Málaga con dos y el Melilla con uno son peores.

El Puente Genil, que se impuso al Deportivo por 2-1 en el Manuel Polinario en su debut en la categoría, sorprendió al Recre en el Nuevo Colombino en su primera salida en una cita que ganó 1-2 y en la que anotó sus dos únicos goles como visitante ahora. Luego, empató a cero contra el Atlético Malagueño y ha perdido sus últimos tres enfrentamientos, Yeclano (1-0), Lorca (1-0), en un choque que fue aplazado con polémica por la resiembra del césped del Artés Carrasco y que se disputó la pasada semana, y Atlético Antoniano (4-0). En Lebrija no le salió nada en la segunda mitad y recibió todos los goles en los segundos 45 minutos y dos de ellos en los últimos compases. Ha encajado siete tantos y, teniendo en cuenta que cuatro fueron en el mismo encuentro, es un dato que confirma que pelea los encuentros.

La pasada jornada, después de encadenar dos derrotas (Antoniano y Lorca), recibía al líder Extremadura y estuvo a punto de quedarse con el triunfo, aunque finalmente se tuvo que conformar con un empate. Un gol de Cordero en propia puerta en el minuto 41 le puso por delante en el marcador y tuvo opciones para haber ampliado el marcador, pero no lo hizo y a falta de ocho minutos para el final el uruguayo Gio Zarfino empataba. Sumaba un punto después de dos derrotas consecutivas.

Al Xerez DFC no le queda otra que intentar aprovechar la fragilidad de su rival a domicilio para confirmar su mejoría en Chapín y dar un golpe de autoridad frente a un rival directísimo y al que daría caza si es capaz de vencer. Con Diego Caro, el equipo ha sumado cuatro puntos de seis posibles en el que fue su estreno al frente del plantel tras la destitución de Antonio Fernández con un doble enfrentamiento en Chapín. Sus pupilos vencieron al Antoniano por 2-0 y empataron con el filial del Almería. Los otros cinco puntos los cosechó el cuadro xerecista con el gallego, tres con el Yeclano y los otros dos contra Atlético Malagueño y Águilas.

La plantilla azulina, que tiene este martes la jornada libre, regresará este miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar este encuentro. David Morante se ha realizado este martes pruebas en la Clínica Beiman para saber qué tipo de problemas tiene en los isquios y este miércoles ya tendrá los resultados. De momento, es duda, mientras que Emaná y Fran Viñuela deben ser ya altas. Álvaro Cejudo, técnico del Salerm, también empezará este miércoles a planificar el encuentro en Chapín y cuenta con toda su plantilla disponible.