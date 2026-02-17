El Xerez DFC aparta a un juvenil tras una agresión
El agredido, un colaborador de la cantera azulina muy querido en el fútbol base, fue golpeado el pasado fin de semana en La Granja
El francés Pavel Sivakov se adjudica la Vuelta a Andalucía del centenario
El Xerez DFC ha apartado a un jugador de su equipo juvenil B que agredió presuntamente a un colaborador de cantera de su propio club. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando el joven, tras una discusión con el colaborador y su hermana, que habitualmente se dedican a controlar el acceso de los partidos de casa, le golpeó, causándole importantes hematomas en la cara y en todo el cuerpo, por lo que tuvo que ser hospitalizado.
Tras lo sucedido, el Xerez DFC ha informado a través de un comunicado que “mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes” se ha apartado al jugador. “Esta decisión se adopta desde la responsabilidad y el firme compromiso de la entidad con el respeto, la convivencia y los valores que deben imperar en el deporte. Entendemos que es necesario actuar con prudencia y diligencia y poder así depurar de la mano de la justicia todas las responsabilidades”.
Asimismo, el club ha planteado “como medida adicional para reforzar la seguridad y prevenir cualquier incidente”, “la contratación de seguridad privada tanto a los clubes usuarios como al Ayuntamiento, velando así por la adecuada protección de todas las personas e instalaciones municipales”.
El Xerez Deportivo FC ha reiterado “su rechazo a cualquier comportamiento que dañe la imagen del deporte y seguirá trabajando para que sus partidos sean espacios seguros, de respeto y convivencia para aficionados, jugadores y trabajadores. Por último, ha enviado un mensaje de apoyo “a Manuel y a toda su familia, así como nuestro compromiso para garantizar la seguridad de todos nuestros voluntarios”.
