El Xerez DFC aparta a un juvenil tras una agresión

El Xerez DFC ha apartado a un jugador de su equipo juvenil B que agredió presuntamente a un colaborador de cantera de su propio club. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando el joven, tras una discusión con el colaborador y su hermana, que habitualmente se dedican a controlar el acceso de los partidos de casa, le golpeó, causándole importantes hematomas en la cara y en todo el cuerpo, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Tras lo sucedido, el Xerez DFC ha informado a través de un comunicado que “mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes” se ha apartado al jugador. “Esta decisión se adopta desde la responsabilidad y el firme compromiso de la entidad con el respeto, la convivencia y los valores que deben imperar en el deporte. Entendemos que es necesario actuar con prudencia y diligencia y poder así depurar de la mano de la justicia todas las responsabilidades”.

Asimismo, el club ha planteado “como medida adicional para reforzar la seguridad y prevenir cualquier incidente”, “la contratación de seguridad privada tanto a los clubes usuarios como al Ayuntamiento, velando así por la adecuada protección de todas las personas e instalaciones municipales”.

El Xerez Deportivo FC ha reiterado “su rechazo a cualquier comportamiento que dañe la imagen del deporte y seguirá trabajando para que sus partidos sean espacios seguros, de respeto y convivencia para aficionados, jugadores y trabajadores. Por último, ha enviado un mensaje de apoyo “a Manuel y a toda su familia, así como nuestro compromiso para garantizar la seguridad de todos nuestros voluntarios”.