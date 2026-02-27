El Xerez DFC envía una queja formal al Comité Técnico de Árbitros

El Xerez Deportivo FC ha reconocido a través de un comunicado que "ha enviado un escrito al Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol para solicitar un análisis detallado de las actuaciones arbitrales correspondientes a nuestros últimos encuentros oficiales".

En dicho escrito, el club manifiesta "en primer lugar, su respeto absoluto hacia la labor arbitral, reconociendo la dificultad, responsabilidad y exigencia que conlleva el desempeño de dicha función, basada en los principios de rigor, imparcialidad y neutralidad. No obstante, consideramos necesario trasladar nuestra preocupación ante determinadas decisiones adoptadas en recientes partidos, las cuales, a nuestro juicio, han perjudicado claramente los intereses deportivos de nuestra entidad y han tenido una incidencia directa en los resultados obtenidos. Como club, tenemos la obligación de velar por los intereses de nuestros socios, siempre desde el respeto institucional".

Por esta razón, ha solicitado "encarecidamente que se estudien las actuaciones señaladas y que se refuercen, en la medida de lo posible, los criterios de uniformidad en la aplicación reglamentaria. Entendemos que la coherencia en la interpretación de las normas es fundamental para garantizar la igualdad y la equidad en la competición".

Asimismo, el Xerez Deportivo FC manifiesta "su total disposición a mantener una reunión constructiva con los organismos competentes, con el objetivo de analizar los hechos acontecidos y contribuir a la mejora continua del colectivo arbitral y del desarrollo de la competición. Desde el respeto y la responsabilidad institucional, confiamos en que esta solicitud sea atendida en beneficio del fútbol y de la integridad competitiva", concluye el comunicado.