El Xerez DFC, a Lebrija sin Udom ni Curro Rivelott

En un campo en el que el balón parado y el juego directo se antojan fundamentales, el Xerez DFC perderá a su mejor hombre en esta faceta, el central Ekerette Udom. El zaguero nigeriano fue expulsado por doble amarilla el pasado miércoles ante el Real Jaén, y será baja el domingo para enfrentarse al Atlético Antoniano.

Sin embargo, la baja del defensa central azulino no será la única por sanción en los de Diego Caro de cara al domingo, ya que el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol confirmó en la tarde de ayer jueves también la baja por acumulación de amonestaciones del jerezano Curro Rivelott.

El centrocampista era uno de los jugadores apercibidos junto a Beny, Ilias Charid y Juanjo Mateo, y fue amonestado ante el Jaén, por lo que se perderá el duelo de Lebrija.

Rivelott se había convertido en las últimas jornadas en un futbolista fundamental. De los 16 partidos que acumula Diego Caro en el banquillo, el mediocentro ha sido titular en 9, si bien es cierto que de los últimos ocho encuentros ha sido titular en siete. Tan sólo ante el Puente Genil estuvo en el banquillo, aunque salió al terreno de juego en el descanso. Es decir, con el técnico cordobés ha disputado 924 minutos, mientras que en total esta temporada ha jugado 1194, desglosados en 24 partidos.

La nota positiva para el entrenador cordobés será la vuelta de Rafa Parejo, una vez cumplidos los dos partidos de sanción por su expulsión en el Polinario ante el Puente Genil.