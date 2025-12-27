El Xerez DFC retoma los entrenamientos con la mirada puesta en el derbi y los refuerzos

El Xerez DFC ha puesto fin este sábado a sus minivaciones de Navidad en el campo de La Granja. La escuadra de Diego Caro, a las diez de la mañana y con el termómetro marcando poco más de seis grados, realizó su primera sesión de entrenamiento para comenzar a preparar ya la vuelta a la competición, enfocada en el primer partido liguero de 2026, el derbi jerezano del sábado (19:00) 3 de enero en Chapín frente al Xerez CD como visitante, correspondiente a la 17ª jornada de liga del Grupo 4, que será la última de la primera vuelta.

Los azulinos, bien abrigados, realizaron las primeras carreras bajo la supervisión de los técnicos y del director deportivo, Antonio Bello, muy pendientes de sus evoluciones. Tras el entrenamiento, los jugadores compartieron un almuerzo en equipo. Entre ellos, Rafa Parejo ya está totalmente recuperado del fuerte proceso gripal que le impidió disputar como titular el último partido del año en el Municipal frente al Lorca, que su equipo empató a cero. Diego Iglesias también muestra una notable mejoría de la rotura en los isquiotibiales sufrida en Estepona, pero todavía no está a tope y realiza parte del trabajo fuera del grupo.

El joven extremo había sido una pieza importante para Caro desde su llegada a la banda derecha, tanto por desborde y llegada como por su entendimiento con Ilias Charid. Además, fue el autor del gol del empate a uno en Chapín frente al Almería B.

El Xerez DFC afronta 2026 con ilusiones renovadas y el firme propósito de abrirlo como cerró 2025, manteniendo la buena dinámica instaurada por el nuevo técnico. El entrenador cordobés revirtió la delicada situación en la que dejó Antonio Fernández al combinado azulino, suma ocho jornadas consecutivas sin perder y mantiene a los azulinos fuera de los puestos de descenso con 22 puntos, aunque la igualdad es máxima y muchos equipos están en un pañuelo.

Diego Caro y Antonio Bello conversan en el entrenamiento de este sábado en La Granja. / Manuel Aranda

Refuerzos

El rendimiento de la plantilla ha mejorado, pero el club acudirá al mercado de invierno para reforzarla, pese a lo complicado que puede resultar. Los técnicos consideran que hay un par de posiciones que necesitan más efectivos para aumentar el nivel y la competencia. El sub-23 Pepe Greciano ha sido la primera salida, mientras que Mauro Lucero, en pleno proceso de recuperación tras su operación de ligamento cruzado y menisco, ha renovado su contrato de cara al próximo curso, ya que esta campaña ya no podrá jugar. Se espera la llegada de al menos dos jugadores, un central y un delantero.

Caro suele apostar por una línea de tres centrales y actualmente cuenta únicamente con Udom, Morante y Carlos Daniel. Ante la ausencia de alguno de ellos, el técnico ha tenido que adaptar a otros jugadores a esas posiciones. El capitán Marcelo Villaça, por ejemplo, lo hizo en un par de encuentros.

En ataque, Emaná se ha pasado casi toda la primera vuelta lesionado y no ha ofrecido su mejor versión y toda la responsabilidad ha recaído en un Christian Dieste que ha respondido y que es el pichichi del equipo con seis dianas, una de ellas desde el punto de penalti. En ese apartado también es importante la aportación de Ilias con tres dianas y el central Udom con otros tres.

El Torneo Navideño de la Cantera, aplazado por la lluvia

Los xerecistas tienen previsto volver a entrenar este domingo en La Granja, pero podrían cambiar de planes sobre la marcha. En principio, lo iban a hacer a las cinco de la tarde de este domingo dentro del III Trofeo Torneo Navideño de la Cantera del Xerez DFC, pero ha sido suspendido "debido a las condiciones meteorológicas adversas, concretamente la lluvia", que se espera durante gran parte de la jornada dominical.

El club ha exolicado que "esta decisión se ha tomado con el fin de garantizar la seguridad de los participantes, cuerpos técnicos y asistentes, así como el correcto estado de las instalaciones" y "comunicará próximamente una nueva fecha para la celebración del torneo. Agradecemos la comprensión de todos".